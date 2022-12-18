Bir gün öyle bir gün böyle... Bu muhaliflerin dansözlüğüne kim yetişebilir?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye muhaliflerinin yanar döner hallerini hatırlattı, "Bu muhaliflerin dansözlüğüne kim yetişebilir?" diye sordu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bir gün öyle, bir gün böyle..

Var mısınız, muhalefetin göbek kıvırtmasına yetişmeye?

Mümkün değil, yetişemezsiniz.

Nasıl yetişeceksiniz ki?

Bir gün, “Ülkeye yatırım gelmiyor. Çünkü Türkiye’de hukuk yok” diyorlar..

Ertesi günü, yatırım geliyor, Katar fabrikalara ortak oluyor..

Bu sefer, “Katar Katar satıldık” diyorlar.

Hasbünallah..

Bir gün, “Ekonominin temeli, hukuktur. Siz ihale yasanızı 71 defa değiştirmişseniz, kurallar her gün bir kişinin isteği ile değişiyorsa, hangi yatırımcı, parasını getirir buraya?” diyorlar.

İhale yasasının her gün kaçakları önlemeye, daha iyiye ve daha güzele ulaşmaya, mafyayı ekarte etmeye yönelik değiştirildiğini gizledikleri için..

Yatırım da geliyor, döviz de geliyor, borsa da rekor üstüne rekor kırıyor..

Ertesi günü, “Bu gelen paralar da, Suudi Arabistan’ın milyar dolarları da, artık Türkiye’yi kurtaramaz” diyorlar..

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