Bir gün kavun, bir gün karpuz yerseniz... Bunu kimse bilmiyor

Yazın vazgeçilmez ikilisi kavun ve karpuzun sevenleri çok fazla. Bu iki meyve birbirine benziyor olsa da vücuda katkıları farklı. Ancak bu ikilinin ortak noktası, ödem attırma özelliğine sahip olması. Severek tüketilen bu yaz meyvelerine biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Damla Hayırlıoğlu, yaz mevsiminde en çok tüketilen karpuz ve kavun meyvesi hakkında bilinmesi gereken detayları paylaştı.

Kavun ve karpuz meyvelerinin büyük çoğunluğu su olduğundan sıvı içeriği yüksek ve karbonhidrat oranı düşüktür. Biz onları her ne kadar kardeş gibi düşünsek de birbirlerinden farklı özellikleri var.

Karpuza bakacak olursak karpuza kırmızı rengini veren likopen, oldukça güçlü bir antioksidandır. Antioksidanlar, hücre korunması ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca zararlı serbest radikalleri etkisiz hale getirerek kalp sağlığına katkı sağlar ve kansere karşı vücudumuzu korur.

Kavunda olduğu gibi karpuzda da yüksek miktarda beta – karoten (A vitamini) vardır. Karpuzdaki aminoasitlerin antienflamatuvar yani vücuttaki iltihaplanmayı azaltıcı etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Karpuz da diğer yaz meyveleri gibi ödem atmaya yardımcı ve lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığı için oldukça önemlidir.

Bol bol C vitamini içeren karpuz bağışıklık sistemi ve cilt sağlığı için oldukça iyidir. Potasyum içeriği yüksek olan karpuz; kan basıncını dengelemede rol oynar. Glisemik indeksi yüksek olduğu için fazla tüketimi kan şekerinde artışa sebep olabilir, bu nedenle diyabet hastalarının kontrollü olarak tüketmesi gerekir.

100 gram karpuzun 91.5 gramı sudur. 22 kalori içerir. 1 porsiyon karpuz 200 gramdır. Günde 200 gram karpuz yiyerek günlük C vitamini ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 20’sini karşılayabilirsiniz.

%85'i su olan kavunun karpuza göre şeker içeriği daha yüksektir. Bu nedenle tatlı ihtiyacını bastırmak, vücuda ferahlık sağlamak için güzel bir seçimdir. Kalsiyum bakımından ikisi de eşit özelliklere sahiptir ve 7 mg içerir.

Karpuzdan daha fazla C vitamini içeriyor

Kavun; yüksek folat, magnezyum ve K vitamini sayesinde kemik sağlığını geliştirir. Kavun da karpuz gibi oldukça yüksek lif içeriğine sahiptir ve bağırsak sağlığına iyi gelir. Karpuzdan neredeyse iki kat daha fazla C vitamini içerir.

C vitamini bağışıklık sisteminin olmazsa olmazlarındandır. A vitamini içeriği karpuza göre daha düşük olsa da yine de iyi bir kaynaktır. 100 gram karpuzun 85 gramı sudur. 27 kalori içerir. Bir porsiyonu 200 gramdır.

Kavun mu faydalı karpuz mu?

'Hangisini tüketelim derseniz?' en doğrusu dönüşümlü olarak tüketmek olacaktır. Karpuz da olduğu gibi glisemik indeksi yüksektir, bu nedenle diyabet hastaları tüketimine dikkat etmeli.

Her iki meyvenin de kendine has özellikleri ve lezzeti var. Ne kadar çeşit o kadar fazla vitamin, mineral, antioksidan demektir. Sofranızda taze yaz meyve ve sebzelerine yer vermeyi unutmayın.