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Siyaset ‘Bir gün gelecek…’ Muharrem İnce’den tüm CHP’lilere çağrı
Siyaset

‘Bir gün gelecek…’ Muharrem İnce’den tüm CHP’lilere çağrı

Yeniakit Publisher
2023-05-01 17:02:00 -
‘Bir gün gelecek…’ Muharrem İnce’den tüm CHP’lilere çağrı

13. Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, “Şimdi FETÖ'nün hedefinde ben varım. FETÖ'cülerin uzmanlık alanı sahtekarlık, fakat buna inanan, bunu paylaşan CHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum, bakın yanlış yapıyorsunuz. Bu sahte dekontları, sahte belgeleri, montaj videoları yayınlayan FETÖ, gün gelecek sizinle ilgili aynısını yapacak" dedi.

13. Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, “Şimdi FETÖ'nün hedefinde ben varım. FETÖ'cülerin uzmanlık alanı sahtekarlık, fakat buna inanan, bunu paylaşan CHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum, bakın yanlış yapıyorsunuz. Bu sahte dekontları, sahte belgeleri, montaj videoları yayınlayan FETÖ, gün gelecek sizinle ilgili aynısını yapacak" dedi.

13. Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Bağcılar’da esnaf ziyaretinde bulundu. Gençler tarafından karşılanan İnce esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlar zaman zaman sohbet eden İnce, onlarla fotoğraf çektirdi. İnce, ziyaretin sonunda basın mensuplarına kendisi hakkında sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama yaparak, “Bu açıklamamı son kez yapacağım. Bir daha yapmayacağım. Kendileri bilir. Sahte belgeler, sahte CD'ler, sahte evraklar FETÖ'nün uzmanlık alanıdır. FETÖ'cülerin uzmanlık alanı sahtekarlık, fakat buna inanan, bunu paylaşan CHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Muharrem İnce pes etmez, Muharrem İnce diz çökmez, Muharrem İnce direnir, mücadele eder. Ama onlara şunu söyleyeyim. Bu sahte dekontları, sahte belgeleri, montaj videoları yayınlayan FETÖ gün gelecek sizinle ilgili aynısını yapacak. Yani geçmişte Türk ordusuna kumpas kurarken bugün Muharrem İnce'ye kumpas kuruyorlar. Unutmayın bu FETÖ dünyanın en tehlikeli örgütlerinden birisidir” diye konuştu.

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