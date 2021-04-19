Bir gün evli kaldı, 4 yıldır nafaka ödüyor: Eşimden boşanamıyorum

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32 yaşındaki Mustafa Duman, sadece 1 gün evli kaldığı için eşine nafaka ödemeye mahkum edildi. Memleketi Kastamonu'dan İstanbul'a yürüme eylemi gerçekleştiren Duman, Akit Tv canlı yayınında yaşadığı süreci anlattı.

'Ailesi evlenmemize izin vermedi'

Eşi ile sosyal medyada tanıştığını belirten Mustafa Duman, "Kendisi ile 6 aylık bir arkadaşlık sürecimiz oldu. Ben de ona 'artık bu işin adını koyalım' dedim. Kendisi ailesi ile birlikte memleketi Balıksir'de yaşıyordu. Ailesinin numarasını alarak onları aradım. Allah'ın emri ile evlenmek istediğimi söyledim ama evlenmemize izin vermediler." dedi.

'Ailesi ile barışmak için onları davet ettim'

Eşinin bir gün kendisini aradığını ve kaçmak istediğini söyleyen Duman, "Kendisi ile İstanbul'da buluşup, memleketim Kastamonu'ya geldik. Geldiğimiz gün de resmi ve Dini nikahımızı kıydık." dedi. Eşinin ailesi ile barışmak istediğini belirten Duman, kayınvalidesi ile kayınbabasını Kastamonu'ya davet ettiklerini, onların da geldiğini aktardı. Eşinin ailesinin, Kastamonu'ya geldikten sonra yanlarına kızlarını da alarak kaçtıklarını ifade eden "Bir daha da eşime ulaşamadım." diye konuştu.

'4 yıldır boşanamadım'

Eşi tarafından kendisine boşanma davası açıldığını ancak bir türlü boşanamadıklarını vurgulayan Mustafa Duman, "4 yıldır ona düzenli olarak nafaka ödüyorum. Tazminat davası da devam ediyor ve en önemlisi yıllardır boşanamadım. Yürüyüş eylemimi bitirdikten sonra sayın Cumhurbaşkanımızla konuşup, ondan yardım isteyeceğim." ifadelerini kullandı.