THE 2027 üniversite sıralaması açıklandı: Türkiye 118 ülke arasında üçüncü sıraya yükseldi

Açıklamalarının devamında Özvar, "Bir yıl içinde sıralamada yer alan üniversite sayımızın 109’dan 124’e çıkmasını değerli buluyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz, bu geniş temsili üniversitelerimizin sıralamalardaki konumlarını daha yukarı taşıyan güçlü bir akademik performansla desteklemektir" dedi. Üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki yerini yalnızca sayısal bir gösterge olarak görmediklerini vurgulayan Özvar, "Üniversitelerimizin bilimsel üretim gücünü, nitelikli araştırma kapasitesini ve dünyaya yaptığı akademik katkıyı sürekli artırmak istiyoruz. Daha fazla üniversitemizin dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.