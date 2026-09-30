THE 2027 üniversite sıralaması açıklandı: Türkiye 118 ülke arasında üçüncü sıraya yükseldi
Türkiye, Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması’nda sıralamaya giren üniversite sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi. Dünya genelinde 118 ülkeden toplam 2 bin 297 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den 124 üniversite yer aldı. Geçen yıl 109 üniversiteyle sıralamada temsil edilen Türkiye, bu yıl 15 üniversitenin daha listeye girmesiyle ABD ve Hindistan’ın ardından dünyada üçüncü sıraya çıktı.