  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye de yapıyordu: 6. nesil savaş uçağı projesinden istemediğimiz haber geldi 62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı Yeni ihtisas daireleri yarın işbaşında: Vergi kaçaklarına karşı yeni dönem başlıyor Vinicius Junior ile ilgili şok komple teorisi: Öldürüldü, yerine dublörü geçirildi Kerem’den maalesef acı haber geldi: Gaziantep’teki kazada can kaybı 8’e yükseldi Wi-Fi 6 nedir? Biz sizler için avantajları nelerdir paylaşıyoruz... Herkes merak ediyor Fiyatı 100 TL'ye düştü! Sevinçten çiğ çiğ yedi! Esenler'de sezonun yeni adı: Sezai Karakoç Azerbaycan'dan vicdanları yaralayan karar: Maalesef tepki yağıyor
Eğitim
6
Yeniakit Publisher
THE 2027 üniversite sıralaması açıklandı: Türkiye 118 ülke arasında üçüncü sıraya yükseldi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

THE 2027 üniversite sıralaması açıklandı: Türkiye 118 ülke arasında üçüncü sıraya yükseldi

Türkiye, Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması’nda sıralamaya giren üniversite sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi. Dünya genelinde 118 ülkeden toplam 2 bin 297 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den 124 üniversite yer aldı. Geçen yıl 109 üniversiteyle sıralamada temsil edilen Türkiye, bu yıl 15 üniversitenin daha listeye girmesiyle ABD ve Hindistan’ın ardından dünyada üçüncü sıraya çıktı.

#1
Foto - THE 2027 üniversite sıralaması açıklandı: Türkiye 118 ülke arasında üçüncü sıraya yükseldi

Dünya genelinde 118 ülkeden toplam 2 bin 297 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması’na Türkiye’den 124 üniversite girdi. Geçen yıl 109 üniversiteyle sıralamada temsil edilen Türkiye, bu yıl 15 üniversitenin daha listeye girmesiyle ABD ve Hindistan’ın ardından dünyada üçüncü sıraya çıktı. Türkiye’den Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer aldı. Toplam 13 Türk üniversitesi ise ilk bine girdi.

#2
Foto - THE 2027 üniversite sıralaması açıklandı: Türkiye 118 ülke arasında üçüncü sıraya yükseldi

Türkiye’den sıralamaya giren üniversiteler arasında en yüksek dereceyi ODTÜ ve Koç Üniversitesi elde etti. İki üniversite de dünya sıralamasında 326-350 bandında yer aldı. Sabancı Üniversitesi 376-400 bandında, Boğaziçi Üniversitesi ise 401-450 bandına girerek dünyanın ilk 500 üniversitesi arasındaki yerini aldı.

#3
Foto - THE 2027 üniversite sıralaması açıklandı: Türkiye 118 ülke arasında üçüncü sıraya yükseldi

Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 651-700 bandında yer alırken, Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, 801-bin bandında kendilerine yer bularak ilk bine girmeyi başaran diğer üniversiteler oldu.

#4
Foto - THE 2027 üniversite sıralaması açıklandı: Türkiye 118 ülke arasında üçüncü sıraya yükseldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin sıralamada 124 üniversiteyle dünya üçüncülüğüne yükselmesinin, Türk yükseköğretiminin uluslararası alandaki görünürlüğünün ve temsil gücünün ulaştığı noktayı göstermesi bakımından önemli olduğunu belirtti. Özvar, küresel rekabetteki yükselişin sürdüğünü belirterek, "Türk yükseköğretiminin dünyadaki ağırlığını artırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz en az iki devlet ve iki vakıf üniversitemizle ilk 100’de yer almak" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - THE 2027 üniversite sıralaması açıklandı: Türkiye 118 ülke arasında üçüncü sıraya yükseldi

Açıklamalarının devamında Özvar, "Bir yıl içinde sıralamada yer alan üniversite sayımızın 109’dan 124’e çıkmasını değerli buluyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz, bu geniş temsili üniversitelerimizin sıralamalardaki konumlarını daha yukarı taşıyan güçlü bir akademik performansla desteklemektir" dedi. Üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki yerini yalnızca sayısal bir gösterge olarak görmediklerini vurgulayan Özvar, "Üniversitelerimizin bilimsel üretim gücünü, nitelikli araştırma kapasitesini ve dünyaya yaptığı akademik katkıyı sürekli artırmak istiyoruz. Daha fazla üniversitemizin dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2,2 milyar lirayı geri verdi: Fatma Betül Sayan Kaya'dan iade kararı
Ekonomi

2,2 milyar lirayı geri verdi: Fatma Betül Sayan Kaya'dan iade kararı

Sermaye piyasalarında gündeme gelen son gelişmelerin odağında yer alan Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerle ilgili dikkat çeken bir ge..
Türk futbolunda deprem: MHK Başkanı ve 6 kritik isim gözaltına alındı
Spor

Türk futbolunda deprem: MHK Başkanı ve 6 kritik isim gözaltına alındı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu evrahta sahtecilik suçlamasıyla yapılan operasyonda gözaltına alındı. Gündoğdu'nun yanı sıra 6 i..
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarına el konuldu!
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarına el konuldu!

Sermaye piyasalarını sallayan fon soruşturmasında sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları..
CHP'de skandal üstüne skandal! Çin'de gözaltına alınan meclis üyesi partiden böyle şutlandı!
Gündem

CHP'de skandal üstüne skandal! Çin'de gözaltına alınan meclis üyesi partiden böyle şutlandı!

CHP Muğla İl Başkanlığı, Çin'de yürütülen adli soruşturma kapsamında yaklaşık 2 aydır gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B. ..
Fon vurgununda yer yerinden oynadı! Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında şoke eden karar!
Gündem

Fon vurgununda yer yerinden oynadı! Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında şoke eden karar!

Sermaye piyasalarını sarsan ve her gün yeni bir ismin deşifre olduğu dev fon soruşturmasında çember daralıyor. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın ben..
Seçim ayarlı fon kumpası
Gündem

Seçim ayarlı fon kumpası

Türkiye’nin erken seçimi konuştuğu bir dönemde patlayan fon krizi, AK Parti iktidarına seçim ayarlı bir komplonun kurulduğunu gösteriyor...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23