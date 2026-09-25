  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu’ndan teröristbaşı Netanyahu’ya sert tepki: Türkiye tarihi bir cevap vermiştir Türk üniversiteleri sürdürülebilirlikte zirvede: Avrupa’da 1'inci dünyada 2’nciyiz İş çığırından çıkmak üzere: Belçika cezaevlerinde büyük isyan! Bakanlığın devrim gibi kararları yolda… Ömür boyu sigara yasağı geliyor Türkiye-Fransa maçı yapay zekâya soruldu! ChatGPT’nin ağzından bal damladı Kurallar yeniden yazılıyor: Roketsan'dan bomba hamle Orkun Kökçü’ye Premier Lig’den sürpriz talip Sakarya’da ekmek almaya giderken saldırıya uğramıştı: Yaşadığı köpek dehşetini anlattı İngilizler ilan etti: ABD bölgeden çıkıyor, yerine Türkiye giriyor
Eğitim
6
Yeniakit Publisher
Türk üniversiteleri sürdürülebilirlikte zirvede: Avrupa’da 1'inci dünyada 2’nciyiz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Türk üniversiteleri sürdürülebilirlikte zirvede: Avrupa’da 1'inci dünyada 2’nciyiz

Dünya genelinde yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren UI GreenMetric 2026 sonuçları açıklandı. Bu yıl 110 ülkeden 2 bin 16 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den 150 üniversite yer aldı. Türkiye, sıralamaya giren toplam üniversite sayısında da Avrupa birincisi, dünya ikincisi oldu. İlk 100’e giren üniversite sayısında Türkiye, 7 üniversitesi bulunan İtalya’nın ardından Avrupa’da ikinci sırada yer aldı. İlk 200’de ise 21 üniversiteyle Avrupa birincisi, 29 üniversitesi bulunan Endonezya’nın ardından dünya ikincisi oldu.

#1
Foto - Türk üniversiteleri sürdürülebilirlikte zirvede: Avrupa’da 1'inci dünyada 2’nciyiz

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre; dünya genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren UI GreenMetric 2026 sonuçları açıklandı. Bu yıl 110 ülkeden 2 bin 16 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den 150 üniversite yer aldı.

#2
Foto - Türk üniversiteleri sürdürülebilirlikte zirvede: Avrupa’da 1'inci dünyada 2’nciyiz

Türkiye, sıralamaya giren toplam üniversite sayısında da Avrupa birincisi, dünya ikincisi oldu. İlk 100’e giren üniversite sayısında Türkiye, 7 üniversitesi bulunan İtalya’nın ardından Avrupa’da ikinci sırada yer aldı. İlk 200’de ise 21 üniversiteyle Avrupa birincisi, 29 üniversitesi bulunan Endonezya’nın ardından dünya ikincisi oldu. İtalya 19 üniversiteyle Türkiye’yi takip etti.

#3
Foto - Türk üniversiteleri sürdürülebilirlikte zirvede: Avrupa’da 1'inci dünyada 2’nciyiz

2 ÜNİVERSİTE İLK 50’DE: Türkiye; ilk 200’de 21, ilk 500’de 53 ve ilk 1000’de 99 üniversitesiyle bu kategorilerin tamamında Avrupa birincisi, dünyada ise Endonezya’nın ardından ikinci sırayı aldı. İlk 100’e giren üniversite sayısında Türkiye, 5 üniversite listede yer alırken 7 üniversitesi bulunan İtalya’nın ardından Avrupa’da ikinci sırada geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi dünya sıralamasında 28, Yıldız Teknik Üniversitesi ise 45'inci sırada yer alarak dünyanın en yeşil ilk 50 üniversitesi arasına girdi.

#4
Foto - Türk üniversiteleri sürdürülebilirlikte zirvede: Avrupa’da 1'inci dünyada 2’nciyiz

İlk 100’de yer alan diğer Türk üniversiteleri Erciyes Üniversitesi 63, Ege Üniversitesi 74 ve Özyeğin Üniversitesi 86'ncı sırada yer aldı. 100-200 bandında yer alan üniversiteler ise Başkent Üniversitesi (102), ODTÜ (105), Sakarya Üniversitesi (114), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (117), Dokuz Eylül Üniversitesi (134), Düzce Üniversitesi (138), Mersin Üniversitesi (139), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (141), Sabancı Üniversitesi (144), Atatürk Üniversitesi (157), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (161), Bartın Üniversitesi (169), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (173), Trakya Üniversitesi (176), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (178) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (190) oldu. KKTC’den de iki üniversite ilk 1000 arasına girdi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 55’inci sırada yer alırken, Yakın Doğu Üniversitesi 836’ncı sırada yer aldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Üniversitelerimizin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanındaki güçlü performansının giderek daha geniş bir tabana yayıldığını görüyoruz. İlk 200, ilk 500 ve ilk 1000’e giren üniversite sayısında Avrupa’da ilk sırada yer almamız, bu alanda attığımız adımların önemli bir göstergesidir" dedi.

#5
Foto - Türk üniversiteleri sürdürülebilirlikte zirvede: Avrupa’da 1'inci dünyada 2’nciyiz

'TÜM ÜNİVERSİTELERİMİZİN BİLİMSEL BİRİKİMİNİ COP31 SÜRECİNE DAHİL ETTİK': Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31’e üniversitelerin bilimsel birikimiyle güçlü katkı sunacağını vurgulayan Özvar, "Tüm üniversitelerimizin bilimsel birikimini COP31 sürecine dahil ettik. 208 üniversitemizin tamamı bu küresel iklim eyleminde aktif rol oynayacak" açıklamasını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk Başbakan, Yahudiler kadar Cem Özdemir’i de korkuttu: ‘Ermeni’ Cem: İzin vermiycem!
Dünya

Türk Başbakan, Yahudiler kadar Cem Özdemir’i de korkuttu: ‘Ermeni’ Cem: İzin vermiycem!

Almanya’da Türkiye’nin Ermenilere soykırım yaptığı yalanının parlamentoda kabul edilmesine öncülük ettikten sonra ismi ‘Ermeni Cem’e çıkan Y..
Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! İstifa edecek iddialarına cevap verdi
Gündem

Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! İstifa edecek iddialarına cevap verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son günlerde bazı çevreler tarafından sosyal medyada ve kulislerde dolaşıma sokulan istifa edeceği yö..
Çatışma çıkınca arkadaşlarını bırakıp kaçan iki kadın polis meslekten atıldı
Dünya

Çatışma çıkınca arkadaşlarını bırakıp kaçan iki kadın polis meslekten atıldı

Almanya'da bir silahlı çatışmada meslektaşlarını bırakıp kaçan iki polisin memuriyetlerine son verildi. İki kadın polis, çatışma devam ederk..
Fransa'dan Suudi Arabistan'a askeri çıkarma! Macron şaşırtan gelişmeyi duyurdu
Gündem

Fransa'dan Suudi Arabistan'a askeri çıkarma! Macron şaşırtan gelişmeyi duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortak yayın konuk olduğu programda Suudi Arabistan'daki kritik Yanbu tesisini korumak amacıyla bölgeye..
ABD'nin yaptırımları sonrası dev karar! BAE İran uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar tamamen askıya aldı!
Gündem

ABD'nin yaptırımları sonrası dev karar! BAE İran uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar tamamen askıya aldı!

Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran hava yolu şirketlerine yönelik devreye soktuğu yaptırımlar çerçevesinde radi..
İran ABD ile resmen dalga geçti! Meclis Başkanı Kalibaf'tan füzelerden daha ağır alaycı gönderme!
Gündem

İran ABD ile resmen dalga geçti! Meclis Başkanı Kalibaf'tan füzelerden daha ağır alaycı gönderme!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık devlet tahvili faizlerinin 19 yıl sonra ilk kez yüzde ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23