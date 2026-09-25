Türk üniversiteleri sürdürülebilirlikte zirvede: Avrupa’da 1'inci dünyada 2’nciyiz

İlk 100’de yer alan diğer Türk üniversiteleri Erciyes Üniversitesi 63, Ege Üniversitesi 74 ve Özyeğin Üniversitesi 86'ncı sırada yer aldı. 100-200 bandında yer alan üniversiteler ise Başkent Üniversitesi (102), ODTÜ (105), Sakarya Üniversitesi (114), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (117), Dokuz Eylül Üniversitesi (134), Düzce Üniversitesi (138), Mersin Üniversitesi (139), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (141), Sabancı Üniversitesi (144), Atatürk Üniversitesi (157), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (161), Bartın Üniversitesi (169), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (173), Trakya Üniversitesi (176), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (178) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (190) oldu. KKTC’den de iki üniversite ilk 1000 arasına girdi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 55’inci sırada yer alırken, Yakın Doğu Üniversitesi 836’ncı sırada yer aldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Üniversitelerimizin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanındaki güçlü performansının giderek daha geniş bir tabana yayıldığını görüyoruz. İlk 200, ilk 500 ve ilk 1000’e giren üniversite sayısında Avrupa’da ilk sırada yer almamız, bu alanda attığımız adımların önemli bir göstergesidir" dedi.