Türk üniversiteleri sürdürülebilirlikte zirvede: Avrupa’da 1'inci dünyada 2’nciyiz
Dünya genelinde yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren UI GreenMetric 2026 sonuçları açıklandı. Bu yıl 110 ülkeden 2 bin 16 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den 150 üniversite yer aldı. Türkiye, sıralamaya giren toplam üniversite sayısında da Avrupa birincisi, dünya ikincisi oldu. İlk 100’e giren üniversite sayısında Türkiye, 7 üniversitesi bulunan İtalya’nın ardından Avrupa’da ikinci sırada yer aldı. İlk 200’de ise 21 üniversiteyle Avrupa birincisi, 29 üniversitesi bulunan Endonezya’nın ardından dünya ikincisi oldu.