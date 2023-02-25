Bir gözün toprağa bakıyor, uğraştığın şeylere bak! Yazıklar olsun sana Ali Sirmen

Cumhuriyet gazetesinin İslam'a ve Müslümanlara alerjili yazarlarından Ali Sirmen, yine din karşıtlığı yaptı.

İktidarın, deprem konusunda yapılan bütün önerilere kulak tıkadığını ileri süren Sirmen, konuyu hiç alakası yokken imam hatiplere getirip tıynetinin gereğini sergiledi.

Sirmen, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Baksanıza aylardır, deprem bilim uzmanı Prof. Dr. Naci Görür söz konusu illerin her birinin teker teker adreslerini vererek neredeyse ay, hafta, gün vererek bir deprem olacağını söyleyip duruyor. Deprem kader olduğundan ve kader fasıllarına da imam hatipliler baktığından iktidar kanadından kimse laflarına kulak asmadı kös dinledi. Türkiye Mühendisler Mimarlar Odası gelecek deprem için uyaracağız diye yırtındı, durdu. Ona kulak asmadıkları gibi meslek odalarının adlarındaki Türkiye ibaresiyle uğraştılar."

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