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Medya Bir gözü toprağa bakıyor, ama hâlâ yalan söylüyor! 90'lık Oktay Ekşi'den skandal başörtüsü yazısı
Medya

Bir gözü toprağa bakıyor, ama hâlâ yalan söylüyor! 90'lık Oktay Ekşi'den skandal başörtüsü yazısı

Cumhuriyet gazetesinin 90'lık yazarı Oktay Ekşi, "amnezi" ile malul olabileceğini gözler önüne serdi. "Başörtüsü Türkiye’de hiçbir zaman tartışma konusu olmadı" ifadelerini kullanarak "Yok artık daha neler" dedirten Ekşi, üstüne bir de yavuz hırsızlığa soyunup "Ama açık konuşmak gerekirse Anadolu’nun hatta İstanbul’un gözden uzak mahallelerinde 'kadın'ların değil ama 6-7 yaşındaki kız çocuklarının başörtüsü takmaya zorlandıkları gerçeği var" iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 10:03:00 - 2023-01-21 10:04:38
Bir gözü toprağa bakıyor, ama hâlâ yalan söylüyor! 90'lık Oktay Ekşi'den skandal başörtüsü yazısı

Cumhuriyet gazetesinin 90'lık yazarı Oktay Ekşi, "amnezi" ile malul olabileceğini gözler önüne serdi. "Başörtüsü Türkiye’de hiçbir zaman tartışma konusu olmadı" ifadelerini kullanarak "Yok artık daha neler" dedirten Ekşi, üstüne bir de yavuz hırsızlığa soyunup "Ama açık konuşmak gerekirse Anadolu’nun hatta İstanbul’un gözden uzak mahallelerinde 'kadın'ların değil ama 6-7 yaşındaki kız çocuklarının başörtüsü takmaya zorlandıkları gerçeği var" iddiasında bulundu. 

İşte pişkin mi pişkin bir ihtiyarın "Bu kadar yalana da pes" dedirten o yazısının ilgili bölümü:

"Yıllardır üzerinde tartışma olmayan “kadınlar başını nasıl örtmeli” sorusu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bu konuda bir yasa önerisi vereceklerini” açıkladığı tarihten itibaren yeniden gündemin sıcak maddesi oldu. Oysa Atatürk’ün getirdiği 1934 tarihli “kıyafet devrimi” yasasında dahi “kadınlarla ilgili” herhangi bir hüküm yoktu. 

Kısaca “başörtüsü” Türkiye’de hiçbir zaman tartışma konusu olmadı. 

(...) Ama açık konuşmak gerekirse Anadolu’nun hatta İstanbul’un gözden uzak mahallelerinde “kadın”ların değil ama 6-7 yaşındaki kız çocuklarının başörtüsü takmaya zorlandıkları gerçeği var. (...)"

 

 

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oktay bir ayağın çukurda yalan soyleme
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