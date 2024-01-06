Bir emlak devi daha iflas etti, çöktü mü? Alacaklılar sırada, onları tedirgin etti

Çin’deki emlak sektöründeki sorunlar devam ediyor. Evergrande’den önce, Zhongzhi Enterprise Group gibi bir başka büyük emlak devi de iflasın eşiğine geldi.

Zhongzhi’nin 64 milyar dolara varan borçları, vadesi geçmiş ve ödenememiş durumda. Şirketin iflas başvurusunu kabul eden mahkeme, Zhongzhi’nin tasfiye edilmesine karar verdi.

Zhongzhi, vadesi gelen borçları ödeyemeyerek iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirketin emlak sektöründeki büyük risklerle karşı karşıya olduğunu belirten açıklamalarında, 27,95 milyar doları bulan toplam varlığının borçların ödenmesi için satılacağını duyurmuştu. Zhongzhi’nin iflası, Çin’in yüksek borçlu emlak sektöründeki krizin daha da derinleştiği endişelerini artırdı.

Zhongzhi’nin kontrol ettiği Zhongrong International Trust Co’nun temmuz ayında düzinelerce yatırım ürünündeki ödemeleri kaçırması, alacaklıları endişelendirmişti. Şirket, ağustos ayında likidite krizi ile karşı karşıya olduklarını ve borçların yeniden yapılandırılacağını açıklamış, ancak taahhütlerini yerine getirememiştir.

paraanaliz'e göre: Çin’deki emlak borcu krizi, 2020’den bu yana devam eden bir nakit sıkışıklığına neden olmuş durumda. 2021’in sonlarından itibaren geliştiricilerin temerrütleri, ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemiş ve küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep olmuştur.

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