'Bir duyum aldım' dedi! Yeni asgari ücreti duyurdu... Bu rakam çok tartışılır

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak olan zam miktarı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. A Haber'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yapılacak olan zam miktarını öğle saatlerinde açıklayacak.

Gece saatlerinde Bakan Bilgin'le toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti. Kritik görüşme sona ererken artık gözler bugün Erdoğan'ın açıklayacağı rakama çevrildi.

Türk-İş'in 9 bin TL teklifine ret!

Türk-İş son toplantıyı "9 bin TL'nin altındaki rakama imza atmayız" diyerek terk etmişti. Erdoğan ise bu teklifi "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur" diyerek kameralar karşısında reddetmişti.

Sevilay Yılman açıkladı: Asgari ücret 8 bin 200 TL

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Twitter hesabından Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücretin 8 bin 200 TL olacağını duyurdu. Sevilay Yılman, "Duyumlarım 8200 civarı bir rakamı açıklayacak Cumhurbaşkanı… Sizce ne olur?" diye yazdı...