Bir dünya markası oldu! İşte SİHA satılan ve sırada bekleyen ülkeler

Türk savunma sanayii şirketlerinin ürettiği İHA, SİHA ve TİHA başta olmak üzere tüm insansız hava araçları diğer devletlerin yoğun ilgisini çekti. Öyle ki birkaç yıl içerisinde en çok İHA teknolojilerini geliştiren ve satan 3 ülke arasına girmeyi başardı.

Bayraktar TB2 alan ve almak isteyen ülkeler!

Bayraktar TB2 İHA ve SİHA’lar yalnızca savaş ve askeri operasyonlarda değil, doğal afetlerde de oldukça fayda sağlıyor. Son olarak Ege ve Akdeniz bölgesinde çıkan yangınlarda Gece Görüş özelliği ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana gelen depremde Hızlı Haritalama Podu ile kullanıldı.

Fakat dünyaca biliniyor ve ilgi görüyor oluşunun asıl sebebi katıldığı savaş ve askeri operasyonlarda karşı tarafa verdiği darbe oldu. Öyle ki imha ettiği tank, füze-hava savunma sistemi ve zırhlı araçların maliyeti 4 milyar doları aştı.

Buna karşılık olası bir kaza kırım veya düşürülme durumunda kullanıcı devlete olan maliyeti rakiplerinden çok düşük. İşte tam olarak bu nedenlerden dolayı 30’dan fazla ülke Bayraktar TB2 satın aldı. Onlarca ülke de satın almak için görüşmeleri sürdürüyor.

Biz de bugüne kadar paylaşılan tüm verileri sizinle paylaşıyor ve de Bayraktar TB2 kaç para/fiyatı ne kadar?“, “Bayraktar TB2 alan ve almak isteyen ülkeler hangileri?“, “Bayraktar TB2 özellikleri neler?“, “Kaç adet Bayraktar TB2 üretildi?” ve “Türkiye’de kaç tane Bayraktar TB2 var?” sorularına yanıt veriyoruz.

Bayraktar TB2 alan ülkeler

Katar: ±6 adet

Ukrayna: ±50 adet

Azerbaycan: En az 2 filo, 12 adet olduğu düşünülüyor. Tam sayısı açıklanmadı

Libya: Halife Hafter ile barış öncesinde bilinmeyen sayıda ihraç edildi

Türkmenistan: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi

Fas: ±13 adet

Kırgızistan: İlk teslimat Aralık 2021’de gerçekleşti. Ancak sayısı bilinmiyor

Nijer: ±6 adet

Etiyopya: ±6 adet

Pakistan: Sayısı tam bilinmese de Pakistan en az birer filo TB2 ve Akıncı aldığını doğruladı

Tacikistan: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi

Polonya: ±24 adet

Cezayir: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi

Somali: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi. Aktif kullanımda olduğu biliniyor

Irak: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi

Litvanya: Ukrayna’ya göndermek için 1 adet satın aldı

Cibuti: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi

Burkina Faso: ±5 adet

Togo: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi

Bangladeş: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi

Arnavutluk: 3 adet

Birleşik Arap Emirlikleri: ±120 adet

Romanya: 18 adet

Mali: 3 adet

Not: Bayraktar TB2 satın alan bazı ülkeler henüz açıklanmadı.

Bayraktar TB2 satın almak isteyen/alacak ülkeler

Birleşik Krallık

Suudi Arabistan

Kazakistan

Bosna-Hersek

Macaristan

Letonya

Finlandiya

El Salvador

Sırbistan

Slovakya

Ekvador

Uruguay

İtalya

Bulgaristan

Japonya

Portekiz

Kuveyt

Bayraktar TB2'nin fiyatı

Bayraktar TB2 tüm ülkelere aynı fiyat etiketi üzerinden satılmıyor. Yine de Bayraktar TB2 kaç para sorusuna yanıt vermek için kabaca bir aralık verecek olursak, 5 milyon dolar ila 6 milyon dolar arası bir fiyata satıldığını söyleyebiliriz.

Kaç adet Bayraktar TB2 üretildi?

Kaç adet Bayraktar TB2 üretildi sorusunun da net bir cevabı yok. Ancak şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edilenler ile yurt dışına ihraç edilenlerin sayısının 450 ila 500 adet arasında olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye’de kaç tane Bayraktar TB2 var?

Bayraktar TB2 üretim sayısı 2022 yılında 3 katına çıkarıldı. Yani ayda ±20 adet üretiliyor. Bu da 2023’te 200’den fazla üretileceği anlamına geliyor. Zira önümüzdeki 3 yılın siparişleri şimdiden doldu. Peki Türkiye’de kaç tane Bayraktar TB2 var?

Türkiye’nin envanterindeki Bayraktar TB2 sayısı 200’e yaklaştı. 2014 yılından bu yana birçok görevde kullanıldığı, kimi kaza kırım kimi de düşürüldüğü için net bir sayı veremiyoruz. Ancak tahminler 160-170 adet olduğu yönünde.

Bayraktar TB2 özellikleri

Haberleşme menzili: <300 km – Uydu kontrolü ile sınırsız

Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot

Faydalı yük kapasitesi: 150 kg

Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da çok amaçlı AESA Radar

Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat

Yakıt kapasitesi / tipi: 300 Litre / benzin

Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)

Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg

Havada kalış: 27 Saat

Kanat açıklığı: 12 metre

Yükseklik: 2.2 metre

Uzunluk: 6.5 metre

İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor

Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet

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