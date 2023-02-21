Bir dünya markası oldu! İşte SİHA satılan ve sırada bekleyen ülkeler
Dünya ülkeleri Baykar firması tarafından yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lara sahip olabilmek için resmen sıraya girdi.
Türk savunma sanayii şirketlerinin ürettiği İHA, SİHA ve TİHA başta olmak üzere tüm insansız hava araçları diğer devletlerin yoğun ilgisini çekti. Öyle ki birkaç yıl içerisinde en çok İHA teknolojilerini geliştiren ve satan 3 ülke arasına girmeyi başardı.
Bayraktar TB2 alan ve almak isteyen ülkeler!
Bayraktar TB2 İHA ve SİHA’lar yalnızca savaş ve askeri operasyonlarda değil, doğal afetlerde de oldukça fayda sağlıyor. Son olarak Ege ve Akdeniz bölgesinde çıkan yangınlarda Gece Görüş özelliği ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana gelen depremde Hızlı Haritalama Podu ile kullanıldı.
Fakat dünyaca biliniyor ve ilgi görüyor oluşunun asıl sebebi katıldığı savaş ve askeri operasyonlarda karşı tarafa verdiği darbe oldu. Öyle ki imha ettiği tank, füze-hava savunma sistemi ve zırhlı araçların maliyeti 4 milyar doları aştı.
Buna karşılık olası bir kaza kırım veya düşürülme durumunda kullanıcı devlete olan maliyeti rakiplerinden çok düşük. İşte tam olarak bu nedenlerden dolayı 30’dan fazla ülke Bayraktar TB2 satın aldı. Onlarca ülke de satın almak için görüşmeleri sürdürüyor.
Biz de bugüne kadar paylaşılan tüm verileri sizinle paylaşıyor ve de Bayraktar TB2 kaç para/fiyatı ne kadar?“, “Bayraktar TB2 alan ve almak isteyen ülkeler hangileri?“, “Bayraktar TB2 özellikleri neler?“, “Kaç adet Bayraktar TB2 üretildi?” ve “Türkiye’de kaç tane Bayraktar TB2 var?” sorularına yanıt veriyoruz.
Bayraktar TB2 alan ülkeler
Katar: ±6 adet
Ukrayna: ±50 adet
Azerbaycan: En az 2 filo, 12 adet olduğu düşünülüyor. Tam sayısı açıklanmadı
Libya: Halife Hafter ile barış öncesinde bilinmeyen sayıda ihraç edildi
Türkmenistan: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi
Fas: ±13 adet
Kırgızistan: İlk teslimat Aralık 2021’de gerçekleşti. Ancak sayısı bilinmiyor
Nijer: ±6 adet
Etiyopya: ±6 adet
Pakistan: Sayısı tam bilinmese de Pakistan en az birer filo TB2 ve Akıncı aldığını doğruladı
Tacikistan: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi
Polonya: ±24 adet
Cezayir: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi
Somali: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi. Aktif kullanımda olduğu biliniyor
Irak: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi
Litvanya: Ukrayna’ya göndermek için 1 adet satın aldı
Cibuti: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi
Burkina Faso: ±5 adet
Togo: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi
Bangladeş: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi
Arnavutluk: 3 adet
Birleşik Arap Emirlikleri: ±120 adet
Romanya: 18 adet
Mali: 3 adet
Not: Bayraktar TB2 satın alan bazı ülkeler henüz açıklanmadı.
Bayraktar TB2 satın almak isteyen/alacak ülkeler
Birleşik Krallık
Suudi Arabistan
Kazakistan
Bosna-Hersek
Macaristan
Letonya
Finlandiya
El Salvador
Sırbistan
Slovakya
Ekvador
Uruguay
İtalya
Bulgaristan
Japonya
Portekiz
Kuveyt
Bayraktar TB2'nin fiyatı
Bayraktar TB2 tüm ülkelere aynı fiyat etiketi üzerinden satılmıyor. Yine de Bayraktar TB2 kaç para sorusuna yanıt vermek için kabaca bir aralık verecek olursak, 5 milyon dolar ila 6 milyon dolar arası bir fiyata satıldığını söyleyebiliriz.
Kaç adet Bayraktar TB2 üretildi?
Kaç adet Bayraktar TB2 üretildi sorusunun da net bir cevabı yok. Ancak şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edilenler ile yurt dışına ihraç edilenlerin sayısının 450 ila 500 adet arasında olduğunu söyleyebiliriz.
Türkiye’de kaç tane Bayraktar TB2 var?
Bayraktar TB2 üretim sayısı 2022 yılında 3 katına çıkarıldı. Yani ayda ±20 adet üretiliyor. Bu da 2023’te 200’den fazla üretileceği anlamına geliyor. Zira önümüzdeki 3 yılın siparişleri şimdiden doldu. Peki Türkiye’de kaç tane Bayraktar TB2 var?
Türkiye’nin envanterindeki Bayraktar TB2 sayısı 200’e yaklaştı. 2014 yılından bu yana birçok görevde kullanıldığı, kimi kaza kırım kimi de düşürüldüğü için net bir sayı veremiyoruz. Ancak tahminler 160-170 adet olduğu yönünde.
Bayraktar TB2 özellikleri
Haberleşme menzili: <300 km – Uydu kontrolü ile sınırsız
Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot
Faydalı yük kapasitesi: 150 kg
Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da çok amaçlı AESA Radar
Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat
Yakıt kapasitesi / tipi: 300 Litre / benzin
Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)
Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg
Havada kalış: 27 Saat
Kanat açıklığı: 12 metre
Yükseklik: 2.2 metre
Uzunluk: 6.5 metre
İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor
Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet
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