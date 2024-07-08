  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Muharip Uçak Kaan dünyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'ye 300 tane Kaan siparişi

Peru, Güney Koreli KAI şirketiyle FA-50 savaş uçağı için dev anlaşma imzaladı!

Türk savunma sanayiinin stratejik planı ile ilgili karar hakkında açıklama geldi! Türkiye'ye duyurdular!

İngiltere'deki seçimlerde büyük bir zafer kazanan İngiltere'nin yeni başbakanı Starmer kimdir?

Akıncı TİHA Güdüm Testini Başarıyla Tamamladı: ASELSAN Elektronik Harp Sisteminde Güçleniyor!

İflas ettiği yazılıp çizilen Türk devi az önce Türkiye'ye duyurdu: İflas etmedik

Katil İsrail ateşkes istemiyor! Onlarca Filistinli şehit oldu

O çikolata İngilizleri çıldırttı! Ülker'e çağrı yapıyorlar

Evde bakım maaşı temmuz 2024 ödemesi! Temmuz maaşı ile ilgili tarih belli oldu!

Fransa Başbakanı istifa etti
Dünya Bir dönemin sonu: DVD ve Blue-ray tarih oluyor!
Dünya

Bir dönemin sonu: DVD ve Blue-ray tarih oluyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-08 09:38:00 - 2024-07-08 09:40:19
Bir dönemin sonu: DVD ve Blue-ray tarih oluyor!

Sony, DVD ve Blu-ray üretimini durdurma kararı aldı. Üretim kademeli olarak sonlandırılacak.

Sony, DVD ve Blu-ray satışlarını yavaş yavaş durduracağını açıklamıştı. Şimdi ise bir devri kapatarak, bu medya formatlarının üretimine de son veriyor. Japonya’nın Miyagi bölgesindeki Tagajō fabrikasında Blu-ray disklerin üretimini aşamalı olarak durduracaklar. İşte detaylar…

Bir dönemin sonu: Sony DVD ve Blu-ray üretimini durduruyor

Japon haber blogu AV Watch’a göre, bu kararın resmi bir zaman çizelgesi yok, ancak üretimin bu yıl içerisinde tamamen durması bekleniyor. Tüketicilere yönelik BD-RE (25 GB), BD-RE DL (50 GB), BD-RE XL (100 GB) ve BD-R XL (128 GB) gibi çeşitli kayıt medyaları ve veri depolama için kullanılan profesyonel diskler artık üretilmeyecek.

Sony, optik depolama medya pazarındaki zayıf büyüme ve sürekli kayıplar nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı. Blu-ray disklerin ve tape medyaların üretimi ve geliştirilmesi alanında çalışan personel sayısında da bir azaltmaya gidecekler. Nisan 2025’e kadar sürecek olan bu yeniden yapılandırma ile şirket, piyasadaki koşullara uyum sağlamayı ve yeniden kâra geçmeyi hedefliyor.

Sony, 1986’dan bu yana optik depolama medyalarının geliştirilmesi ve üretiminde lider bir konumdaydı. 2003 yılında tüketicilere yönelik ilk Blu-ray diski ve 2013 yılında büyük veri depolama için Optical Disc Archive’ı piyasaya sürdüler. Şimdi ise bu alandaki üretimlerini sonlandırarak farklı stratejilere odaklanmayı planlıyorlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sony, LG ve Bosch ülkeden ayrılıyor! Yerine Türk markaları geliyor
Sony, LG ve Bosch ülkeden ayrılıyor! Yerine Türk markaları geliyor

Dünya

Sony, LG ve Bosch ülkeden ayrılıyor! Yerine Türk markaları geliyor

PlayStation 5 Pro sızdırıldı: Sony harekete geçti
PlayStation 5 Pro sızdırıldı: Sony harekete geçti

Teknoloji

PlayStation 5 Pro sızdırıldı: Sony harekete geçti

Fotoğrafları ve özellikleri sızdı! İşte telefonda geri düşen Sony'nin yeni ürünü
Fotoğrafları ve özellikleri sızdı! İşte telefonda geri düşen Sony'nin yeni ürünü

Teknoloji

Fotoğrafları ve özellikleri sızdı! İşte telefonda geri düşen Sony'nin yeni ürünü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23