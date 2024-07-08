Bir dönemin sonu: DVD ve Blue-ray tarih oluyor!

Sony, DVD ve Blu-ray satışlarını yavaş yavaş durduracağını açıklamıştı. Şimdi ise bir devri kapatarak, bu medya formatlarının üretimine de son veriyor. Japonya’nın Miyagi bölgesindeki Tagajō fabrikasında Blu-ray disklerin üretimini aşamalı olarak durduracaklar. İşte detaylar…

Bir dönemin sonu: Sony DVD ve Blu-ray üretimini durduruyor

Japon haber blogu AV Watch’a göre, bu kararın resmi bir zaman çizelgesi yok, ancak üretimin bu yıl içerisinde tamamen durması bekleniyor. Tüketicilere yönelik BD-RE (25 GB), BD-RE DL (50 GB), BD-RE XL (100 GB) ve BD-R XL (128 GB) gibi çeşitli kayıt medyaları ve veri depolama için kullanılan profesyonel diskler artık üretilmeyecek.

Sony, optik depolama medya pazarındaki zayıf büyüme ve sürekli kayıplar nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı. Blu-ray disklerin ve tape medyaların üretimi ve geliştirilmesi alanında çalışan personel sayısında da bir azaltmaya gidecekler. Nisan 2025’e kadar sürecek olan bu yeniden yapılandırma ile şirket, piyasadaki koşullara uyum sağlamayı ve yeniden kâra geçmeyi hedefliyor.

Sony, 1986’dan bu yana optik depolama medyalarının geliştirilmesi ve üretiminde lider bir konumdaydı. 2003 yılında tüketicilere yönelik ilk Blu-ray diski ve 2013 yılında büyük veri depolama için Optical Disc Archive’ı piyasaya sürdüler. Şimdi ise bu alandaki üretimlerini sonlandırarak farklı stratejilere odaklanmayı planlıyorlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO