Bir dönem sona eriyor! Türk Lirası'nda değişim kararı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Türk Lirası için yapılacak sahteciliğe karşı öneömli bir adım atmaya hazırlanıyor. Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin'in açıklamasına göre Türkiye’de sahte paraya karşı mürekkep ve bandrol kağıdı bir yıl içinde geliştirilecek.

Hayata geçecek uygulamayla vatandaşlar cep telefonuna indireceği uygulama ile paranın sahte olup olmadığını kontrol edebilecek.

Yeni yazılıma geçiliyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Dünya gazetesine önemli açıklamalarda bolundu. Abdullah Yasir Şahin Darphane'nin yeni teknolojilere uyarlanarak sürekli gelişecek esneklikte kurulduğunu söylerken, “Mühendislerimiz fabrika içerisinde yazılım geliştirdiler. Yeniliklere uyarlanabilecek şekilde teknolojiyi kurduk. Şu an sadece üretimde kullandığımız mürekkep ve bandrol kağıdı yurt dışından geliyor. Bir yıl içerisinde güvenlikli mürekkep ve bandrol kağıdını ülkemizde üretmeye başlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uygulamadan öğrenilecek

Değiştirilen sistemle birlikte Türkiye, bandrolde para teknolojisi kullanan ilk ülke oldu. DNS İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji AŞ. Proje ve Mühendislik Direktörü Melek Karagöz ise yeni teknoloji kullanılarak basılacak Türk Lirası'yla ilgili, “Güvenlik mürekkepleri çeşit çeşit güvenlik katmanlarına sahip oluyor. Hepsini farklı seviyelerde kullanabiliyoruz. Para teknolojisi kopyalanması daha zor, neredeyse imkansız. Parada kullanılan teknolojiyi bandrole uyarlamamız sayesinde, tüketiciler bandrolün üzerindeki efekt değişimi ile bandrolü kolaylıkla ayırt edebilecek. Tüketici, Eylül’de başlayacak akıllı telefon uygulamasını kullanarak da bandrolün doğruluğunu kontrol edebilecek.” dedi.