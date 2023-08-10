Bir dönem sona erdi! Galatasaray'da büyük skandal! Gelmeden olay oldu bile...

Tete transferinde mutlu sona ulaşan ve bugün resmi açıklama yapmaya hazırlanan Galatasaray, sosyal medyaya sızan bir fotoğrafın ardından harekete geçti. Sarı kırmızılı kulüp, Brezilyalı futbolcunun transfer videosu için müzede yapılan çekimler esnasında çekilen bir fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından ilgili kişiyi tespit ederek görevine son vermek için çalışma başlattı. Hürriyet'e göre;

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bir süredir uğraştığı Tete transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı futbolcu bugün İstanbul’a gelerek sarı kırmızılı kulübe imza atacak.

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Buna karşın, 4+1 yıllık kontrat yapılacak yıldız futbolcuya 2.8 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret verecek. Söz konusu imza parası 2.5 yılda ödenecek.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle FIFA’nın verdiği izinle kontratını feshetme hakkı bulunan genç yıldız hakkında yapılan hukuki soruşturma neticesinde, ortada herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi.

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