Bir dönem Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi! Aydın Ünal’dan, tarikat ve cemaatlere dair dikkat çeken çıkış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Cuma günü yayınlanan “İsmailağa’ya Değil, Türkiye’ye Operasyon” yazısına çok sayıda tepki geldiğini belirtti. Yazısına ek olarak bazı hususların altını çizen Ünal, şunları kaydetti:

“Cuma günü yayınlanan “İsmailağa’ya Değil, Türkiye’ye Operasyon” yazıma olumlu ya da olumsuz çok sayıda tepki geldi. Yazıya şerh olarak değil ama ek olarak şu hususları vurgulamalıyım:

1. Türkiye’de mevcut tarikat ve cemaatlerin çok sorunları ve çok sorunlu yanları var ancak tekrar ediyorum: Bu ülke ve milleti ayakta tutan ana kolon tarikat ve cemaatlerdir. Onları yıkarsanız, çatı çöker. Nitekim toplumda hızı artan çözülme ve farklı manevi arayışlar, cemaat ve tarikatların gerilemesinin bir neticesi.

2. Cemaat ve tarikatlar için “yerli” vurgusunu özellikle yaptım. Örneğin Fetullahçılık (FETÖ) yerli değil, yüzde 100 ABD üretimi ve ABD kontrolünde bir yapıydı. FETÖ elbette tek örnek değil.

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3. “Haçlılar ve Siyonistler Türkiye’de cemaat ve tarikat kurdular” diyenler oldu. Tam da anlatmak istediğim bu: Haçlılar ve Siyonistler, cemaat ve tarikatların Türkiye’nin ana taşıyıcı kolonu olduğunu fark ettiler ve oraya saldırıyorlar. FETÖ’nün mesela, varlık amaçlarından biri buydu. Haçlı ve Siyonistlerin fark ettiğini bizde hâlâ fark edemeyenler var.

4. Kemalistler yazıya yoğun tepki verdiler, haklılar. Zira Kemalizm de bir tarikattır ve şerik (ortak) kabul etmiyor; tarikat ve cemaatlere alerjisi de buradan kaynaklanıyor.

5. Mevcut bazı cemaat ve tarikatların sorunlarını, bazılarının çürümüşlüğünü, sorunlu dini yaklaşımlarını, siyasi ve ticari ilişkilerini göstererek tamamının kapatılması gerektiğini savunan ya da tasavvuf karşıtı bazı samimi tepkiler de var. Yerlerine ne koyacaksınız, Ehl-i Sünnet’i kim ayakta tutacak, halkın maneviyat arayışına kim cevap verecek o zaman hiç düşündünüz mü?

6. Tekke ve zaviyeleri kapatan kanun ilga edilmeli. Edilmeli ki, tarikat ve cemaatler yasal, şeffaf, denetlenebilir bir yapıya kavuşsunlar. Hatta böylece Alevilerin cemevi talepleri de karşılanabilsin, o sorun da tatlıya bağlanabilsin.”