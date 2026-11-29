Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, günde 85 bin varil petrol üretilen Gabar için yeni hedefi açıkladı: "Bu rakamı 2027 yılında 100 bin varilin üzerine çıkaracağız." Bayraktar, 2021 yılının Eylül ayında "bir dönem adı terörle anılan" Gabar'da çok büyük bir petrol keşfi yapıldığını, yüzlerce kuyuda gece gündüz çalışıldığını ve sahada yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Bakan bu açıklamaları, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'nın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Yüzyılın Gençliği: Enerji" programındaki sunumunda yaptı. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, partililer ve gençler katıldı. Gabar'daki üretimi Terörsüz Türkiye projesiyle ilişkilendiren Bayraktar, "Bu, Terörsüz Türkiye'nin neler başarabileceğinin ufak bir esintisiydi" dedi. Bakana göre bu petrol, Gabar'ın dağlarının altında milyonlarca yıldır vardı; ancak Türkiye terörle meşgul olduğu için bölgede bu aramalar yapılamadı.

Akkuyu'da ilk reaktör birkaç hafta içinde

Bayraktar, Akkuyu'daki nükleer santral inşaatının devam ettiğini, ilk reaktörün önümüzdeki birkaç hafta içinde devreye alınacağını ve 4 reaktörle Türkiye'nin dünyada "nükleer lige" yükselmiş olacağını söyledi. "70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor" diyen Bakan, nükleerin gece gündüz enerji sağladığı için olmazsa olmaz kaynaklardan biri olduğunu anlattı.

Nükleere yönelik "tehlikeli" eleştirilerine de aynı sunumda yanıt verdi: "Dünyada, 400'ün üzerinde nükleer santral var, onlar tehlike olmuyor da biz yapmaya kalkınca mı tehlikeli oluyor?" Bayraktar, Türkiye'nin nükleer santrali mutlaka Akkuyu, Sinop ve Trakya'da yapmak zorunda olduğunu, küçük modüler reaktör teknolojisini üreten bir ülke olacaklarını ve 2050 yılına kadar en az 12 reaktör yapmak istediklerini aktardı.

Karadeniz gazında hedef 8 milyon hane

Yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğündeki Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nu Aralık ayı içinde Karadeniz'de ilk gazı yakarak devreye almayı planladıklarını söyleyen Bayraktar, üzerinde 21 ayrı fabrika bulunan platformun 20 yıl boyunca sahada kalacağını, gazı deniz üstünde işleyip karaya göndereceğini belirtti. Karadeniz üretimini iki katına çıkaracak bu ikinci fazla, kendi gazını kullanan hane sayısının 4 milyondan 8 milyona çıkarılacağını, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için bu adımları attıklarını ifade etti.

Türkiye'nin yurt dışı faaliyetlerine de değinen Bakan, Somali'de Çağrı Bey gemisinin sondaj çalışmaları yaptığını, Pakistan'la yapılan anlaşma çerçevesinde Oruç Reis'in sismik çalışma için bu ülkenin denizlerine gönderildiğini söyledi. "100 yıl sonra Kerkük petrollerinde petrol arayan, petrol üreten bir Türkiye haline geliyoruz. Bütün yaptığımız mücadeleler esas itibariyle Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak üzerinedir" dedi.

Yenilenebilir enerjide Bayraktar, Türkiye'nin şu anki 45 bin megavat olan kurulu gücünü 4 katına, 175 bin megavata çıkaracaklarını söyledi. Konya Karapınar'da Avrupa'nın en büyük güneş enerji santralini yaptıklarını belirten Bakan, son 24 yılda neredeyse sıfırdan 45 bin megavata ulaştıklarını söylediği güneş ve rüzgar enerjisini 2040'ta 4 katına çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Elektrik faturasının yüzde 55'i devletten

Dünyanın "modern tarihinin gördüğü en büyük enerji kriziyle" karşı karşıya olduğunu söyleyen Bayraktar, Türkiye'nin arz güvenliğinde, yani evlere gelen elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Türkiye'nin son 5 yılda vatandaşlarına elektrik ve doğalgazda yaklaşık 75 milyar dolarlık destek verdiğini açıklayan Bakan, bugün elektrik faturalarının yüzde 55'inin devlet tarafından karşılandığını, doğalgazda bu oranın neredeyse yüzde 65 mertebesinde olduğunu söyledi. Bayraktar, dar gelirli, sabit gelirli ve en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.