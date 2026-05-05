Bir dolandırıcılık olayı daha! Kuyumcu 100 kilogram altınla kaçtı

Denizli’nin Çivril ilçesinde kuyumculuk sektörünü sarsan bir iddia gündeme geldi. İlçede yaklaşık 30 yıldır sarraflık yaptığı belirtilen S.Ç.’nin, müşterilerine ait emanet ziynet eşyalarıyla birlikte ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, çok sayıda vatandaşın güvenerek teslim ettiği altınların bulunduğu iş yeri, cuma gününden bu yana açılmadı. Kuyumcuya ulaşamayan vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ekiplerine başvurdu. Art arda gelen ihbarlar üzerine olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.

İddiaya göre, Çivril’de yaklaşık 30 yıldır sarraflık yapan S.Ç., iş yerinde muhafaza edilen ve müşteriler tarafından kendisine emanet edilen altınlarla birlikte kayıplara karıştı. Cuma gününden bu yana iş yerinin açılmaması ve kendisine ulaşılamaması üzerine çok sayıda vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. İş yerinde bulunan yaklaşık 25 kilogram altının muhafaza altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Mağdur vatandaşların hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürüyor.