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Sosyal Medya Bir Dilan Polat görgüsüzlüğü daha! Düğüne çöp poşetiyle katılıp...
Sosyal Medya

Bir Dilan Polat görgüsüzlüğü daha! Düğüne çöp poşetiyle katılıp...

Yeniakit Publisher
2023-06-12 00:52:00 - 2023-06-12 00:55:28

Lüks yaşam tarzını sosyal medyada yayınladığı videoları ile tanınan Dilan Polat ve eşi, katıldıkları düğünde yaptıkları görgüsüzlükle yine tepki topladı.

Geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin, kocası ile yaptığı dansı eleştirenlere küfür eden Dilan Polat katıldığı bir düğüne elinde siyah çöp poşeti ile gitti.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yanında götürdüğü çöp poşetinden birbirine birleşik halde tomar tomar para çıkardı.

Eşiyle birlikte gelin ve damadı parayla saran Polat, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından ikilinin hareketine tepki yağdı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doğum günü kutlaması tepki çekmişti

Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde eşi Engin Polat'ın doğum gününü İstanbul'da bulunan bir reklam panosuna dev boyutta yazdırdığı, "Karısının kocası iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Kapatın şehrin ışıklarını kocam pasta üfleyecek" yazısıyla kutlamış, o anlar, izleyenler tarafından 'görgüsüzlük' olarak yorumlanmıştı.

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