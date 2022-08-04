Bir devir sona mı eriyor? Almanya’yı ürküten senaryo

Almanya'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank AG, Rusya'nın doğalgaz arzını bütünüyle kesmesi halinde Almanya'nın 2008 mali krizinden sonra görülen daralmaya benzer bir iktisadi bunalımla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

Bloomberg'in haberine göre Almanya'nın küçük ve orta ölçekli şirketlerine hitap ettiği için Avrupa'nın en büyük ekonomisi açısından gösterge işlevi gören Commerzbank nihayetinde oluşacak batık krediler için 500 milyon Euro ila 600 milyon Euro daha ayırmayı umduğunu söyledi.

‘ALMANYA'DA RESESYON YAŞANABİLİR'

Almanya son on yılda ucuz Rus yakıtına bel bağladığı için kesinti tehdidine karşı en savunmasız ülkeler arasında yer alıyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın hamlelerinin enerji piyasaları açısından çökme tehlikesi olduğu konusunda uyarmış ve enerji darboğazının 2008'de Lehman Brothers Holdings Inc.'in kredi sıkışıklığının tetiklenmesinde oynadığı role benzer bir durum olabileceğini söylemişti.

Commerzbank'ın Baş Finans Sorumlusu Bettina Orlopp, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, pandemi sırasında likidite oluşturdukları için kurumsal müşterilerin şimdilik hâlâ iyi durumda olduğunu belirtti. Orlopp olası senaryolardan biri olan, doğalgazın bütünüyle kesilmesi durumunda Almanya'da resesyon yaşanabileceğini düşündüklerini söyledi.

‘GELECEK YILLAR ÇOK DAHA ZOR OLACAK'

Financial Times'ın haberinde Commerzbank'ın gazın karne uygulamasıyla dağıtılmasının da muhtemelen kaçınılmaz olacağını dile getirdiği ifade edildi.

Ünlü banka, doğalgazın sadece önemli bir enerji kaynağı değil aynı zamanda endüstrilerde kullanılan önemli bir hammadde olması nedeniyle arz sıkıntısının etkisinin Alman ekonomisine hızla yayılacağını söyledi.

Commerzbank AG ayrıca artan enflasyon nedeniyle gelecek yıllarda maliyetleri kontrol altına almak için giderek daha zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Orlopp, “Bu yıl için hem enerji tarafında hem de maaş tarafında gördüğümüz enflasyon dalgalanmalarını gerçekten yönetebileceğimizi düşünüyoruz. Gelecek yıllarda, 2023, 2024'te hikaye farklı olacak ve daha da zor bir hale gelecek” dedi.