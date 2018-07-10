Bir devir daha kapanıyor! Yarı fiyatına satışa çıktı

Bir zamanlar Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticilerinden olan Şeker Piliç'in 2015'te iflasına karar verilmişti. İflas sonrasında Bandırma'daki 53 bin metrekarelik dev fabrikası 30 milyon TL bedelle satılığa çıkarmış ancak tesis elde kalmıştı.

Resmi ilanların tek çatı altında toplandığı www.ilan.gov.tr üzerinden, Bandırma 1. İflas Müdürlüğü tarafından verilen ilana göre yeniden satışa çıkarılan fabrika için bu kez belirlenen bedel 14.338.666,00 TL oldu. Tesis için ilk satış günü 27 Temmuz olarak belirlendi. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ise 3 Eylül'de ikinci kez ihale yapılacak.

İcradan satışlar belirlenen bedelin yüzde 50’si üzerinden satışa çıktığından Şeker Piliç’in bu dev tesisi için ihale rakamı 7 milyon 169 bin liradan başlayacak.

Şeker Piliç, 225 civciv ile işe başlamış ancak maddi zorluklardan dolayı 2013 yılında üretimi durdurmuş ve 2015 yılında ise iflas etmişti.