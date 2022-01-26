Bir DEVA Prodüksiyon! 'Durumumuz çok kötü' diyen kadının Marmaris'te apartı çıktı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bir pazar yerini ziyaretinde, "Durumumuz çok kötü. Yaşam standartımız düştü." diyerek "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapan kadının, geçmiş dönemde Müge Anlı'ya konuk olup, "Marmaris'te orman içinde bir apartım var." dediği ortaya çıktı.
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Muhalefet partilerinin "ekonomi kriz" çığırtkanlığı yaptırdığı kişiler, oyunculara taş çıkartıyor.
CHP ve İP'in ardından bu sefer de DEVA Partisi'nin tiyatrosu patlak verdi.
Ali Babacan'ın bir pazar yerini ziyaretinde, "Hiç bu kadar kötü duruma düşmedim. Gerçekten durumumuz çok kötü. Ben 15 yıl önce emekli paramla birikim yapıyordum. Altın alıyordum. Şimdi mümkün değil. Bir de bankadan para çekiyoruz." diyen kadının, geçmiş dönemde Müge Anlı'ya konuk olarak, "Marmaris'te orman içinde bir apartım var." dediği ortaya çıktı.
Kadının ilgili görüntüleri ile Ali Babacan'ın "tiyatrosu" elinde patlarken, video sosyal medyada viral oldu.