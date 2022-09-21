Bir de utanmadan anlatıyor.. Merkel sömürge valisi pozlarında istemiş, Davutoğlu da söz vermiş. Ama yapamamış...

Angela Merkel Türkiye'ye geldiğinde terörle mücadele ve Siyasi Ahlak adı altında yasalar çıkartılmasını istemiş Ahmet Davutoğlu da, "emredersiniz" diyerek Meclis'e göndermiş.

Davutoğlu , vize muafiyeti konusunda şunları kaydetti:

Eğer AB ile kabul ettiğimiz mutabakat uygulanmış olsaydı şu anda Türk vatandaşları vizesiz olarak Avrupa'ya gidecekti. 1 milyon Suriyeli de Avrupa'ya geçmiş olacaktı. Bizim o mutabakatı uygulamak yerine önce bana karşı operasyon çekildi sonra da AB'den uzaklaştırılacak politikalar benimsendi. Başbakanlığım engellenmeseydi, 30 Haziran 2016 tarihinde bütün vatandaşlarda vize serbestiyeti olacaktı. Gümrük Birliği'nin revizyonu çok hayatiydi, yapılamadı. AB zirveleri ana parametrelerdi. Vize muafiyetinde siyasi ahlak yasası şartı vardı.

Siyasi ahlak yasası çıksın, terörle mücadelede şartlar vardı. Onları zamana yaymıştık. Siyasi ahlak yasası iki sebeple engellendi. Bir benim Başbakan olarak yolsuzluklarla mücadelemi engellemek için iki Türkiye'nin AB ile yoğun ilişkilerine girmesini engellemek için. Ayrıldığım gün komisyon başkanı Juncker ile görüştüm. 'Ben ayrılıyorum ama Türkiye'yi vize muafiyeti çıksın' dedim. Onlar da 'önce siyasi ahlak yasası çıksın' dedi. Türkiye'nin kurucu olduğu Avrupa Konseyi'nden şu anda ihraç noktasına geldi. Nisan 2016'da Avrupa Konseyi'nde 6 büyük ülkeden biriydik. Bizim Türkçe resmi dil olmuştu. O güzel Türkçemizle AB Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkçe hitap ettim ben. Ondan bir ay sonra parti içinde darbe yapıldı, hem siyasi ahlak yasası engellendi, yolsuzlukların önü açıldı.