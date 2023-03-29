Bir de hafız olacaksın! Sende hiç utanma yok mu?

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesinde kalem oynatan Mehmet Ocaktan, yine çirkin itham ve iftiralarda bulundu. Hafız olmasına rağmen, yalan ağzında yuva yapan Ocaktan, seçimler yaklaşırken, AK Parti-MHP koalisyonunun muhalefeti karalamak için bütün ahlaki duvarları yıktığını ileri sürdü. Ocaktan, iftiralarla dolu yazısının devamında "Bu konuda hiçbir ahlaki kural ve vicdanla izahı mümkün olmayan mesele ise HDP ve Kürt seçmen üzerinden muhalefeti pataklamak…" herzelerini yumurtladı.



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