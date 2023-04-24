Bir de hafız olacak! Skandal sözler

Ahmet Davutoğlu'ndan aldığı talimatla her türlü yalan ve iftirayı köşesine taşıyan Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, şimdi de yavuz hırsızlığa soyundu.

Hafız olmasına rağmen, dindar bir insanın yapmayacağı her türlü fiili yapan Ocaktan, dindar insanları hedef tahtasına oturttu.

İslam'ın kesin olarak yasakladığı konuları meşrulaştırmak için fetvalar üretildiğini ileri süren Ocaktan, "Sana yazıklar olsun" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Ülkenin şu anda içine düştüğü kirlilikten yorulan dindar-muhafazakar insanların, ciddi bir vicdan muhasebesi yaparak tavırlarını açık ve net olarak ortaya koymalarının zamanı geldi de geçiyor bile…

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Maalesef mütedeyyin insanlar son yıllarda yaşanan yolsuzluklar, hukuksuzluklar, daha da önemlisi doğrudan dini töhmet altında bırakan din tacirliği karşısında duyarlı davranıp seslerini yükseltemedikleri için çok önemli bir sınavı kaybettiler.

Öyle ki bir takım din pazarlamacısı hoca taslaklarının “Allah için konuşuyorum. Ekonomi, dolar bilmem ne… Başlarım dolarına, Euro’na be. Adam namazı, abdesti kaldıracam diyor be. Sen kalkmışsın fiyatlar, benzin, menzin. AK Parti’ye inat CHP’ye oy verirsen cehennemde yanarsın cayır cayır!” şeklindeki yalana dayalı hezeyanları karşısında mütedeyyin insanlar susmayı tercih etmişlerdir.

(...) Yolsuzluklara kılıf hazırlayan fetvalar üretilirken mütedeyyin insanların susması dindar vicdanları derinden yaralamıştır."