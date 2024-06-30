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Yaşam Bir damla zehri bile yetiyor! Tehlikeli böcek o ilde görüldü
Yaşam

Bir damla zehri bile yetiyor! Tehlikeli böcek o ilde görüldü

Yeniakit Publisher
2024-06-30 18:40:00 -
Bir damla zehri bile yetiyor! Tehlikeli böcek o ilde görüldü

Çorum Sungurlu'da son derece zehirli olan ve 1 metre yükseğe kadar zıplayan sarıkız örümceği görüldü.

Bir damla zehri bile insanı yaşamdan koparmaya yeten sarıkız örümceği Çorum Sungurlu'da görüntülendi.

Bir vatandaş, Ankara-Samsun kara yolunda bulunan bir işletmede farklı bir örümcek türü gördü. İri görünümü dikkat çeken örümceklerle ilgili araştırma yapan vatandaşlar, türün halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur 'sarıkız örümceği' olduğunu öğrendi.

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'sarıkız örümceği' 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.

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