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Bir dakika bile düşünmedi... Görünce hemen koştu!

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne düşen hafif ticari araç sürücüsü, çevredekiler tarafından uzatılan hortumla kıyıya çekilerek kurtarıldı. Sürücüyü bulunduğu yerden kurtaran Adil Cengiz, "İş yerinde sandalyede otururken bu arabayı gördüm. Göle uçtuğunu görünce hemen koştum" dedi.

29 Mart 2019 Cuma 06:28
Bir dakika bile düşünmedi... Görünce hemen koştu!

Ramazan B. idaresindeki hafif ticari araç, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, "Amerikan Adası" olarak adlandırılan bölge içerisinde kontrolden çıkarak Seyhan Nehri Baraj Gölü'ne devrildi.

Pencereden tavana çıktı

Sürücü kendi imkanlarıyla aracının açık penceresinden tavana çıktı. Bu sırada kazayı görerek aracın bulunduğu yere giden çevredeki bir iş yerinde çalışan Adil Cengiz diğer vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Ekipler gelene kadar duruma müdahale eden çevredeki vatandaşlar Ramazan B'yi uzattıkları hortum aracılığıyla bulunduğu yerden kıyıya çekti.

Kazadan yara almadan kurtulan Ramazan B, olay yerine gelen ambulansta önlem amaçlı muayene edildi. Hafif ticari araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı.

"Göle uçtuğunu görünce hemen koştum"

Sürücüyü bulunduğu yerden kurtaran Adil Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İş yerinde sandalyede otururken bu arabayı gördüm. Göle uçtuğunu görünce hemen koştum. Sürücü arabanın camından çıkıyordu. Arabada başkasının olup olmadığını sordum. Tek olduğunu söyleyince yanından ayrılıp diğer arkadaşlardan yardım istedim. Hemen iş yerindeki hortumu alarak uzattık. Kıyıya çektik. Bir can kurtardık. Ama burada aynı şekilde çok kaza oluyor. Buraya yetkililerin önlem alması lazım." dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 06:28
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  2. Seyhan Baraj Gölü
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