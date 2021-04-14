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Gündem Bir çuval incir berbat oldu! Kürsüye çıkan polis emeklisi Meral Akşener’i yaktı
Gündem

Bir çuval incir berbat oldu! Kürsüye çıkan polis emeklisi Meral Akşener’i yaktı

Kürsüye çıkan polis emeklisi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in foyasını ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 20:24:00 - 2021-04-14 20:31:51

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşım büyük ses getirdi. İYİ Parti’nin bir tiyatrosu daha ifşa oldu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüyü bir polis emeklisine bıraktı.

Kürsüye çıkan polis emeklisi kendisinin partide görevli olduğunu söylemesiyle Akşener ne yapacağını şaşırdı.

Meral Akşener’in, polis emeklisinin konuştuğu sırada konuyu geçiştirmeye çalıştığı anlar sosyal medyaya damga vurdu. Polis emeklisinin konuşmasını yarıda kesen Akşener’in, ‘şş şimdi tanıdım kızım tamam’ dediği duyuldu.

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