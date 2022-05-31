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Dünya Bir çok alanda ortaklıklar kuruldu: İran ile Tacikistan ilişkileri güçleniyor
Dünya

Bir çok alanda ortaklıklar kuruldu: İran ile Tacikistan ilişkileri güçleniyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Tacik mevkidaşı İmamali Rahman ortak iş birliği ve mutabakat zaptları imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 14:38:00 -
Bir çok alanda ortaklıklar kuruldu: İran ile Tacikistan ilişkileri güçleniyor

İran ve Tacikistan üst düzey heyetleri arasında düzenlenen toplantı sonrası İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Tacik mevkidaşı İmamali Rahman ortak iş birliği ve mutabakat zaptları imzaladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, çalışma alanında İran ve Tacikistan Çalışma Bakanları, İran Adalet Bakanı ile Tacikistan Başsavcısı arasında Cezai İşlerde Adli Yardım Anlaşması ve İran Enerji Bakanı ile Tacikistan Ticaret Bakanı arasında uzun vadeli ekonomik iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Ayrıca İran Petrol Bakanı ile Tacikistan Enerji Bakanı arasında petrol iş birliği anlaşması ve İran Yol ve Şehircilik Bakanı ile Tacikistan Ulaştırma Bakanı arasında karayolları taşımacılığı hususunda iş birliği anlaşması imzalandı.

Öte yandan İran ve Tacikistan Çevre Kurumları arasında çevre iş birliği anlaşması, turizm kurumları arasında turizm iş birliği mutabakat zaptı ve İran'ın Razevi Horasan ili ile Tacikistan'ın Hatlan ili arasında bilimsel ve kültürel iş birliği anlaşması imzalandı.

İki ülke ayrıca borsa, haritacılık, jeoloji ve işverenler konseyi konusunda mutabakat zaptlarına imza attı.

Anlaşmaların ardından açıklamalarda bulunan Reisi, Şangay İş Birliği Örgütü toplantısı sonrası İran-Tacikistan ilişkilerinin düzeyinin artırılması konusunda iyi adımlar atıldığını ifade etti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman da Reisi hükümetinin göreve gelmesinin ardından İran ile Tacikistan ilişkilerinin güçlenmesini hedeflediklerini söyledi.

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