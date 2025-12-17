  • İSTANBUL
Bir Çocuğun Sesi Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde Filistin dramını anlattı
Bir Çocuğun Sesi Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde Filistin dramını anlattı

Selma Savcı
Dünya prömiyerini 82'nci Venedik Film Festivali’nde yapan “Hind Rajab’ın Sesi” filmi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen özel gösterimde davetliler tarafından izlendi.

Sinemanın yalnızca bir sanat alanı değil, aynı zamanda bir hafıza ve tanıklık zemini olduğuna işaret eden gösterim, Filistin’de yaşanan insanlık dramını merkeze alan anlatısıyla dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın teşrifleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen gösterim Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapıldı. Gösterimde, masum sivillerin özellikle de çocukların hedef alındığı şiddet sarmalına karşı verilen mesajlar öne çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gösterimin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filmin sinemanın hafıza, tanıklık ve vicdan çağrısı yönünü güçlü biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sinemanın bir sanat olmanın ötesinde hafıza, tanıklık ve vicdan çağrısı olduğunu hatırlatan ‘Hind Rajab’ın Sesi’ filmini bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde izledik. Filistin’de yaşanan insanlık dramının ortasında, silahların ve korkunun arasında kalan bir çocuğun sesi, hepimizin kalbinde yankı buldu. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle gerçekleştirilen bu özel gösterim, masum sivillerin özellikle de çocukların hedef alındığı şiddet sarmalına karşı insanlık vicdanının ortak duruşunu güçlü biçimde ortaya koydu. Eserin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm sanatçıları ve katkı sunanları tebrik ediyor; sanatın barışın ve vicdanın sesi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.”

Tunus ve Fransa ortak yapımı olan “Hind Rajab’ın Sesi”, yönetmen Kaouther Ben Hania imzası taşıyor. Film, Filistin’de yaşanan saldırılar sırasında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajab’ın gerçek hikâyesini konu alıyor. Yapımda, küçük Hind’in Filistin Kızılayı operatörleriyle yaptığı telefon görüşmeleri, neredeyse hiç değiştirilmeden beyaz perdeye aktarılıyor. Dünya prömiyerini 82'nci Venedik Film Festivali’nde yapan film, Jüri Büyük Ödülü Gümüş Aslan ile onurlandırıldı. Prömiyerin ardından uzun süre ayakta alkışlanan yapım Tunus’un Oscar aday adayı olarak da seçildi.

 

