Gündem Ahmet Davutoğlu'nun acı günü
Ahmet Davutoğlu'nun acı günü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ahmet Davutoğlu, aile büyüğü olan yengesi Gülşen Davutoğlu’nun vefat ettiğini duyurdu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vefat eden yengesi için taziye paylaşımı yaparak üzüntüsünü dile getirdi. "Dualarınızı bekleriz" diyen Davutoğlu'nun açıklamasının tamamı ise şöyle: "Aile büyüğümüz kıymetli yengem Gülşen Davutoğlu Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı Bahçelievler Metin Şar Camiinde, ikindi namazında eda edilerek Edirnekapı Hava Şehitliğindeki aile kabrimize defnedilecektir. Ruhu şad olsun. Dualarınızı bekleriz."

 

