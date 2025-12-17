Diğer partiler sıraya girdi! Bakan Kurum’a teşekkür

  • İSTANBUL
Gündem

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesi üzerine milletvekilleri söz aldı. İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin "Doğrusunu söylemek gerekir ki Sayın Çevre Bakanı'na Hataylılar adına, Hataylı depremzedeler adına buradan teşekkür ederim" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşmeleri sırasında partisi adına söz alan İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

"Doğrusunu söylemek gerekir ki Sayın Çevre Bakanına Hataylılar adına, Hataylı depremzedeler adına buradan teşekkür ederim" diyen Çirkin, Bakan Kurum'un Hatay'a çok güzel hizmetlerde bulunduğunu, Hatay'ın yaralarını sarmak adına neredeyse sürekli Hatay'a geldiğini aktardı.

 

Çirkin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Hatay'da deprem sonrası yaptığı hizmetlere dikkati çekerek, şunları vurguladı:

"Hatay'la ilgili gerçekten hakkını vermek gerekir. Sayın Bakan, bir kısım hassasiyetlerimizi de aktardıktan sonra Hatay'a daha farklı bakmaya başladı. Zaman zaman bu teşekkürlerimiz yanlış anlaşılıyor, yani farklı değerlendirenler oluyor. Biz kendisi geldiğinde, toplantılarda kendisine teşekkür ediyoruz. Orada basın yok, orada kimse duymuyor ama fikri namus gereği burada da teşekkürü bir vazife biliyoruz."

CHP’li Serkan Topal da teşekkür etti

Hatay’da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP’li Serkan Topal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesinde yürüttüğü asrın inşa seferberliği çalışmaları için teşekkür etti, “2 dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu. Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda sizin ve ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise “Vazifemizi yapıyoruz, şeref duyuyoruz. Hatay’ın bir hemşehrisi, kardeşi olarak ömrümüzün sonuna kadar da bu madalyayı göğsümüzde taşıyacağız” yanıtını verdi.

Başkan Aras’tan Bakan Kurum’a teşekkür

 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas ve Bodrum’un içme ve kullanma suyu sorununa çözüm getirmesi hedeflenen desalinasyon projesi için gerekli “Kamu Yararı Kararı”nın Bakanlık tarafından onaylandığını belirterek, projenin önünün açıldığını söyledi. Aras, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas ve Bodrum’un içme-kullanma suyu sorununa kalıcı çözüm getirmesi hedeflenen “Ekinanbarı Kaynağından İçme ve Kullanma Suyu Temini (Desalinasyon) Projesi” için kritik bir gelişmeyi duyurdu.

Aras, proje kapsamında kullanılan tarım alanına ilişkin “Kamu Yararı Kararı”na onay veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

