Batı Yaka'da yeni işgal hamlesi! İslam dünyasından sert tepki yükseldi!

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Yaka'da 19 yerleşim biriminin kurulmasını onaylaması en sert şekilde kınandı. Bu, "uluslararası hukukun ve uluslararası meşruiyet kararlarının açık bir ihlali" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi ve İsrailli yetkilileri işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurmaya zorlaması gerektiği vurgulandı.

12 Aralık’ta, İsrail kabinesinin statükoyu değiştirme ve ilhak adımlarını sıklaştırdığı işgal altındaki Batı Yaka'da 19 yasa dışı yerleşimin kurulmasını onayladığı belirtilmişti.

- Batı Yaka'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Yaka'nın güneyindeki "Kefar Atsiyon" Yahudi yerleşim birimi, İsrail’in 1967’de Batı Yaka ve Doğu Kudüs’ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Yaka'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Barış Şimdi (Peace Now)" hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç işgal altındaki Batı Yaka'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken İsrailli yerleşimci nüfusu 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim yeri ve aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu, İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri daha bulunuyor.

Buna göre, Batı Yaka'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu yerleşim yerleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.