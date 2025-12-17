  • İSTANBUL
Avrupa Almanya’dan bankaya sert uyarı geldi! Standard Chartered için alarm zilleri çalıyor!
Avrupa

Almanya’dan bankaya sert uyarı geldi! Standard Chartered için alarm zilleri çalıyor!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya’dan bankaya sert uyarı geldi! Standard Chartered için alarm zilleri çalıyor!

Almanya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BaFin’in, İngiliz Standard Chartered bankasının Almanya’daki iştirakine yönelik dikkat çeken bir talimat verdiği bildirildi. Kurumun, organizasyonel eksikliklerin giderilmesini ve risklere karşı daha fazla sermaye tutulmasını istediği belirtilirken, adımın finans sektöründe yakından takip edildiği ifade edildi.

BaFin'den yapılan açıklamada, bu yılın başlarında yapılan bir denetimde, bankanın iş organizasyonunun bazı bölümlerinin düzgün çalışmadığının ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Denetlenen bazı alanlarda iş organizasyonu kurallara uygun değildi. Bu durum, kredi verme ve risk taşıma kapasitesini belirleme süreçlerini etkiledi." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiliz bankanın, bununla Alman Bankacılık Kanunu'nun hükümlerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, bankanın Almanya iştirakine organizasyonel eksiklikleri gidermesi ve daha fazla sermaye bulundurması talimatı verildiği aktarıldı.

