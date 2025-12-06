Selma Savcı Giriş Tarihi: Emine Erdoğan, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi’ne katıldı
Emine Erdoğan, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi’ne katıldı: - "Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de ekran süresi günlük 6 saatin üzerinde. Araştırmalar, insanların telefonlarını günde ortalama 100 kez kontrol ettiğini söylüyor. O yüzden şunu unutmayalım ki yetişkinlerin başları ekranlara gömülü olduğu sürece çocuklar da farklı bir yol izlemeyeceklerdir. Dijital dönüşümün olumsuz etkilerine karşı bizi koruyacak olan güçlü ailelerdir" - "Sanal dünya, çocuklar için hem mekan hem kültür üreticisi hem de sözde 'değerlerin' öğrenildiği bir yer olmasın. Çocuklarımız, sosyal medyada aradıkları beğeniyi, ilgiyi, özgüveni, sevgiyi, aile ocağında bulsun. O yüzden gelin, bayramlaşmayı görüntülü konuşmalarla, özel günleri kutlamayı sanal kartlarla, duygularımızı anlatmayı emojilerle, ikame etmeyi bırakalım. Hayatın da, tıpkı bir bahçe gibi, bakım ve özen istediğini unutmayalım" - "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, dünyada bir ilki gerçekleştirdi.