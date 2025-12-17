'Yasa Dışı' Kumar Operasyonları Devam ederken akıldaki soru: ‘Yasal’ Kumar Ne Olacak?

Yasa dışı bahisle mücadelede yürütülen operasyonlar ve erişim engelleri artarken, uzmanlar sorunun sitelerle sınırlı olmadığını vurguluyor. “Yasal” adı altında sunulan uygulamalar dahil kumarın her türünün borçlanma, bağımlılık ve toplumsal çözülmeyi derinleştirdiğine dikkat çeken değerlendirmelerde, kalıcı çözümün kumarın tüm biçimleriyle yasaklanması ve sosyal boyutlarıyla ele alınması gerektiği ifade ediliyor.

Türkiye, (yasa dışı) bahis ve sanal kumarla mücadelede hem adli hem de idari cephede kapsamlı bir sürecin içine girmiş durumda. Son dönemde art arda yapılan operasyonlar, milyarlarca liralık şüpheli para trafiğinin bloke edilmesi ve yüz binlerce siteye erişim engeli getirilmesi, sorunun ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor. Son olarak GAİN Medya AŞ’ye yönelik başlatılan soruşturma ise, bahis ve kara para aklama ağlarının yalnızca bireysel suçlarla sınırlı olmadığını, şirketler ve dijital platformlar üzerinden sistematik bir yapıya dönüştüğünü ortaya koydu. Buna karşın uzmanlar, kumarın her türünün ekonomik ve toplumsal yapıyı tehdit eden yapısal bir sorun haline geldiğine dikkat çekiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya AŞ’ye yönelik bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şirkete ise TMSF’nin kayyum olarak atandığını açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında, MASAK raporları doğrultusunda şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit giriş çıkışı bulunduğu, bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı ve yurt dışına yoğun para transferleri yapıldığının tespit edildiği belirtildi. İncelemelerde, şüphelinin ortağı olduğu şirketlerin bu büyüklükteki para hareketlerini açıklayacak ticari faaliyet ve sermaye yapısına sahip olmadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair kuvvetli şüpheler bulunduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında, 2020 yılında kurulan GAİN Medya AŞ’nin hisselerinin 2024 yılında devralınmasının ardından şirkete yüz milyonlarca liralık nakit ve havale yoluyla para girişi olduğu, sermaye artışlarının büyük bölümünün ortak alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla gerçekleştirildiği tespit edildi. Para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

4,5 Milyar TL'lik İşlem Bloke Edildi

Yasa dışı işlemlere ilişkin bilançoya göre, 2024 yılında ertelenen (bloke edilen) işlem tutarı 2,2 milyar lira olarak kayda geçti. 2025 Ocak–Kasım döneminde ise bu tutar 4,5 milyar liraya yükseldi. Böylece MASAK tarafından şüpheli görülen 4,5 milyar TL’lik işlem bloke edilmiş oldu.

Dijital alanda da kapsamlı önlemler alındı. 2024’te 232 bin 899, 2025 Ocak–Kasım döneminde ise 76 bin 187 internet sitesine erişim engellendi. Mayıs 2025’ten itibaren, sanal kumar ve (yasa dışı) bahis sitelerine oyun veya içerik sağlayan küresel içerik/oyun sağlayıcılarının sunucu ve bağlantı adreslerine yönelik erişim engelleri uygulanmaya başlandı.

Bu kapsamda Mayıs–Kasım 2025 döneminde, 12 bin 308 sunucu adresi ile (yasa dışı) bahis ve kumar sitelerine reklam ve yönlendirme yapan 1.692 internet sitesi için erişim engeli kararı alındı. Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden yapılan reklam ve tanıtımlar için de içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi yönünde işlemler başlatıldı.

Yetkililer, bugüne kadar 419 bin 158 sanal kumar ve (yasa dışı) bahis sitesi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Erdoğan’dan Yasa Dışı Bahsi Bitirin Talimatı

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında sanal kumar ve (yasa dışı) bahisle ilgili alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

Bu konunun kendisini özellikle çok üzdüğünü aktaran Erdoğan, “Bu konu beni çok üzdü, üzüyor. Bu işin kökünü kurutacağız, aile yapımıza, toplumsal yapıya başlı başına tehdit içeren, zarar veren hiçbir adıma müsaade etmeyeceğiz. Bu, siyaset üstü bir mesele; bir milli güvenlik meselesi. Ne gerekiyorsa yapılması lazım. Bu konuda herkes elinden geleni, üzerine düşeni yapacak. Partimizin ve kabinemizin her bir üyesi, her birim, her genel başkan yardımcım bu konuda bir şey yapacak” talimatını verdi.

Ömer Çelik: Sanal Kumar ve Yasa Dışı Bahis Milli Güvenlik Meselesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız açılış konuşmasında, Bakanlar Kurulunda da bahis ve sanal kumar meselesin sıkı bir şekilde takip edilmesi gerektiğini ilgili bakanlara söylediğini ifade etti. Bu bahis sanal kumar gibi, toplumumuzu çürüten, çürütmeye çalışan, toplumumuzda bir yozlaşma oluşturmaya çalışan teşebbüslere, uygulamalara dönük olarak MYK’mızın da bu gündemi takip etmesi gerektiğini ifade etti.

Bahis ve sanal kumar toplumumuza dönük olarak, yozlaşma, çürüme yaymaya çalışan, ‘milli güvenlik problemi’ desek, yeridir. Onun için en sert, en tavizsiz mücadele ortaya konacak’' dedi.

Bahis Reklamlarına Yasak Geliyor

Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları bahis konusunda harekete geçti. İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, bahis reklamı yasaklanacak.

Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak. Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.

Kumarın Yasalı mı Olur? Başka İsimlerle Geri Dönüyor

(Yasa dışı) bahis ve sanal kumarla mücadelede erişim engelleri, site kapatmaları ve gözaltılar artarken, uzmanlar ve sivil toplum çevreleri mevcut yöntemin sorunu çözmekte yetersiz kaldığı görüşünde birleşiyor. Kapatılan sitelerin kısa süre içinde farklı alan adları ve yeni markalarla yeniden faaliyete geçtiği, böylece mücadelenin kısır bir döngüye dönüştüğü vurgulanıyor.

Eleştirilerin odağında yalnızca (yasa dışı) bahis siteleri değil, “şans oyunu” adı altında meşrulaştırılan tüm kumar faaliyetleri bulunuyor. Görüşe göre kumarın yasalı–yasadışı ayrımı yok; her türü, bireyler ve toplum üzerinde yıkıcı ekonomik ve sosyal sonuçlar doğuruyor. Borçlanma, aile içi sorunlar, bağımlılık, suç eğilimleri ve psikolojik çöküntü, kumarın yol açtığı başlıca etkiler arasında sayılıyor.

Bu çerçevede özellikle Milli Piyango başta olmak üzere, “şans oyunu” etiketiyle piyasaya sürülen uygulamaların da kumarın normalleştirilmesine hizmet ettiği eleştirisi yapılıyor. Uzmanlar, devlet eliyle yürütülen ya da izin verilen bu faaliyetlerin, toplumda kumarın zararsız bir eğlence olduğu algısını güçlendirdiğini; bunun da özellikle gençler ve dar gelirli kesimler için ciddi riskler barındırdığını ifade ediyor.

Yapılan değerlendirmelerde, erişim engelleri ve cezai işlemlerin tek başına çözüm olmadığı, asıl ihtiyacın kapsamlı ve köklü bir politika değişikliği olduğu vurgulanıyor. Buna göre; ister dijital ister fiziksel, ister “yasal” ister yasa dışı kumarın her türünün tamamen yasaklanması ve bağımlılıkla mücadeleye odaklanan sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor.

Sanal Kumar Salgına Dönüştü

Yeşilay’ın açıkladığı “Türkiye Kumar Raporu”, kumar ve sanal kumar bağımlılığının Türkiye’de bir salgına dönüştüğünü ortaya koydu.

Rapora göre kumara başlama yaşı 15’e kadar geriledi; 15 yaş üstü nüfusun her 10 kişisinden biri hayatında en az bir kez kumarla tanıştı. Bağımlılıkların Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin 78 milyar dolar olduğu, bunun yarısından fazlasının kumardan kaynaklandığı belirtildi.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, yalnızca son üç yılda Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne (YEDAM) 15 bin 624 kişinin kumar bağımlılığı sebebiyle başvurduğunu açıkladı. Dinç, “Mücadele ettiğimiz beş bağımlılık türü içinde en yoğun başvuru kumarda. Bize başvuran her 7 kişiden 2’si kumar sebebiyle geliyor. Kumar bağımlılığı finansal kayıp, ruhsal çöküntü, boşanma, intihar gibi çok ağır faturalara sebep oluyor. Toplumsal bir krizle karşı karşıyayız” dedi.