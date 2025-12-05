Selma Savcı Giriş Tarihi: Emine Erdoğan, 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde konuştu: Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi'yle birlikte...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, insanlığın bilimsel ilerleyişinde yepyeni bir çığır açan yapay zekanın bir savaş suçlusuna dönüştüğüne dikkati çekerek, "En üst teknolojiye sahip silahlar, Gazze'de bebeklere doğrultulabildi. İnsaf etmek nedir hiç bilmeyenler, açlığı ve susuzluğu savaş taktiği yapacak kadar ileri gidebildiler. İnsanlık, hikmetle tanışmamış bilginin kötülüğün icadında nasıl kullanılabildiğini bir kez daha gördü." dedi.