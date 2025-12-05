Emine Erdoğan, 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde konuştu: Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi'yle birlikte...

Erdoğan, testlerde yüksek puan alıp hayatın sınavlarından kalan değil, öğrendikleriyle hayatın kırık yerlerini onaran, oturdukları insanlık sofrasında derviş kaşıklarını karşısındaki kardeşine uzatan, Necip Fazıl Kısakürek'in deyişiyle "Kim var?" diye seslenilince sağına ve soluna bakınmadan "Ben varım!" diyen evlatlar yetiştirdiklerini dile getirerek, Türkiye'nin bu maarif anlayışının insanlığa yaptığı en büyük iyilik eylemi olarak tarihe geçtiğini kaydetti. Bu yaklaşımı Türkiye'nin sınırlarının dışına da götürdüklerine işaret eden Erdoğan, "Ama bir farkla. Batı gibi kendini medeniyetin, bilimin, teknolojinin, sanatın ve kültürün merkezi ilan etmek için değil. Yıllarca sömürdüğü ülkelerde eğitim faaliyetleri adı altında zihinleri de sömürmek ve kendine hizmet edecek insanlar yetiştirmek için hiç değil. Bu anlamda Türkiye Maarif Vakfımız, bulunduğu ülkelerin kültürlerine saygılı ve duyarlı bir eğitimi yıllardır başarıyla sürdürerek eğitim diplomasisinde örnek bir açılım yapmıştır." şeklinde konuştu.