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Sosyal Medya Bir Celal Şengör daha çıktı! Sağlıklı deyip "b.k" yedi videoya çekti
Sosyal Medya

Bir Celal Şengör daha çıktı! Sağlıklı deyip "b.k" yedi videoya çekti

Yeniakit Publisher
2023-10-13 08:54:00 - 2023-10-13 09:10:15

Bir sosyal medya kullanıcısı ‘vegan kaka’ olduğunu söylediği şeyi ‘sağlığa faydalı diyerek yedi. Sosyal medya platformu Tiktok’ta yayınlanan birbirinden ilginç videolara bir yenisi daha eklendi.

Bu kez de bir kullanıcı ‘sağlığa faydalı’ olduğunu söyleyerek ‘vegan kaka’ yediğini iddia etti. O anları kayıt altına alan kullanıcının videosu gündem oldu.

 

Sosyal medyada çok konuşulan videoda genç kızın yediği şeyin mozaik pasta olduğu da iddialar arasında.

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Yorumlar

Kıl Adam

.. Nedir acaba bu bilime karşı olmanın nedeni?

TÜRKOĞLU

ONLAR BXX YEMİYORLAR.ÖYLE GÖSTERİYORLAR.AMAÇLARI MİLLETE BXX YEDİRMEK.NASIL İÇKİYE,UYUŞTURUCUYA,ZİNAYA,ATEİZME ALIŞTRDILARSA...AYNI..
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