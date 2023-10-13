Bir Celal Şengör daha çıktı! Sağlıklı deyip "b.k" yedi videoya çekti
Bir sosyal medya kullanıcısı ‘vegan kaka’ olduğunu söylediği şeyi ‘sağlığa faydalı diyerek yedi. Sosyal medya platformu Tiktok’ta yayınlanan birbirinden ilginç videolara bir yenisi daha eklendi.
Bu kez de bir kullanıcı ‘sağlığa faydalı’ olduğunu söyleyerek ‘vegan kaka’ yediğini iddia etti. O anları kayıt altına alan kullanıcının videosu gündem oldu.
Sosyal medyada çok konuşulan videoda genç kızın yediği şeyin mozaik pasta olduğu da iddialar arasında.
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