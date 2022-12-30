Bir Canan Güllü eksikti! 'Başörtüsü dersem çık İsmail dersem çıkma'

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Eda Demirci'nin, Halk TV sunucusu eski eşi İsmail Küçükkaya'nın şiddetine maruz kaldığı dönemde yardım istediğini, ancak kendisi tarafından muhatap alınmadığını söylediği Kadın Federasyonu Başkanı Canan Güllü, mesele başörtüsü olunca ortaya çıktı.

"Kadın Federasyonu Başkanıyım" diye ahkam kesen Canan Güllü, milyonlarca kadının özgürlüğünü Anayasa ile güvence altına alacak teklife karşı çıktı.

'Düzenleme düşündürücü ve tehlikelidir'

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, 28 Şubat'ta zulme gerekçe gösterilen maddeyi öne sürerek, yapılması planlanan başörtüsü düzenlemesini, "tehlikeli" yorumu ile hedef aldı.

Güllü şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Sözleşmesi’nden geri adım atan iktidarın iyi niyetinden endişeliyiz. Anayasa’nın kanun önünde eşitliği düzenleyen 10. maddesine göre, ‘Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir’ denilmektedir. Ayrımcılığı zaten yasaklayan ve devlete bu yönde sorumluluk yükleyen bu maddeye rağmen sözde ayrımcılıkla mücadele adına Anayasa değişikliği yapılmak istenmesi düşündürücü ve tehlikelidir.