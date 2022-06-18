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Gündem Bir buna zam gelmemişti, ona da geldi! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli
Gündem

Bir buna zam gelmemişti, ona da geldi! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli

Yazın gelmesiyle birlikte talebin de arttığı müze ve ören yerlerine 1 Temmuz itibarıyla zam geleceği iddia edildi. Göbeklitepe, Galata Kulesi, Efes Antik Kenti gibi en yoğun ziyaretin olduğu müze yerleri zamlı tarifeye geçecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 11:51:00 -
Bir buna zam gelmemişti, ona da geldi! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde müze ve ören yerlerinin giriş ücretinde zamlı tarifelere geçeceği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, müze ve ören yerlerine yapılan son zamlarla birlikte; Göbeklitepe, Galata Kulesi, Efes Antik Kenti gibi ülkenin önemli tarihi yerlerine giriş zamlanmış oldu.

Zamlı listeler ise şöyle belirtildi:

Göbeklitepe 90 TL,

Göreme Ören yeri 150 TL,

Bergama Akrepolü 100 TL,

Galata Kulesi 175 TL ,

Troya Müzesi 100 TL,

Aspendos Ören yeri 100 TL,

Perge Ören yeri 100 TL,

Efes Antik Kenti 200 TL,

Müze girişleri ise 20 ile 50 TL arasında değişti.

Fast Track Uygulaması: Efes Ören yeri 250, Hierapolis örenyeri, Pamukkale Arkeoloji Müzesi 250, Göreme Ören yeri ve Karanlık Kilise dahil 250. Bu Müze ve Ören yerlerinde Müzekart ile yapılacak geçişlerde ek ücret 60 TL.

İlk kullanıldığı andan itibaren 72 saat geçerli olacak olan kombine bilet: Denizli Hierapolis Ören yeri + Laodikeia Ören yeri + Denizli Arkeoloji Müzesi 250, İzmir Efes Müzesi + Efes Ören yeri, Yamaç Evler + St.Jean Anıntı 350, Çanakkale Troya Ören yeri + Troya Müzesi 150, Efes Ören yeri + Yamaç Evler 250, Side Müzesi + Side Tiyatrosu (Tek bilet) 125, Şanlıurfa Göbeklitepe Ören yeri + Canlandırma Merkezi 100, Hatay Müzesi + St.Pierre Anıt Müzesi + Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi 150 TL.

Museumpass: Museumpass Türkiye 1000, Museumpass İstanbul 700, Museumpass Ege 650, Museumpass Akdeniz 650, Museumpass Akdeniz 650, Museumpass Kapadokya 400, Patara – Olympos Passcard 270.

 

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Yorumlar

Yüksel

Eğerki devlet artık bunlara durrrrr demesse Batsın

bizimle alakası yok

hiç sorun yok çünki senelerdir Türkiyeyi geziyorum her gittiğin yerde mutlaka tarihi yerler var 4 kişinin bu gibi yerlere girdiğimde zaten gezme şansım yok zaten bu ülkenin insanının bu ülkenin tarihini ve binlerce senelik medeniyetini tanıyıpda ne yapacak dünyanın yabancısının tanıması yeterli nasıl olsa paralarıda var bizene tarihi eserlerden değilmi
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