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Sosyal Medya Bir bu eksikti! Şimdi de “sinirli garson” akımı başladı
Sosyal Medya

Bir bu eksikti! Şimdi de “sinirli garson” akımı başladı

Yeniakit Publisher
2024-01-19 09:46:00 -

Sunum çılgınlığına dair ilginç görüntüler kaydedilmeye devam ediyor. Bir restoran yemek getiren garsonlarının, müşterilere kötü ve sert davranmasını bir sunum haline getirdi. Restorana gidenlerin şaşırdığı o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yurt dışında çekilen görüntülerde, bir fastfood lokantasında müşterilere yiyecek getiren garsonun yaptıkları sosyal medyada tartışma konusu oldu. Garsonun sinirli bir tavırla ve yemekleri önlerin fırlatır gibi vermesini bir konsepte dönüştüren Karen's Diner isimli mekan merak uyandırdı. Garsonun tabakları fırlatmasının ardından parmak hareketi yaptığı görüldü.

 

Lüks görünüme sahip bir diğer restoranda ise pasta servisi yapan kadın, bıçakla sinirli şekilde kestiği pastaları sert bir şekilde tabaklara doldurdu. Yüzünün asık olduğu görülen ve hareketlerinin kaba olduğu fark edilen garsonun çalıştığı yerin ise Michelin yıldızına sahip olduğu öne sürüldü. Restoranda sinirli garson akımı sosyal medyada gündem oldu.

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