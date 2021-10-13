Bir bu eksikti! Şimdi de 'ölüm hesaplayıcı' peydahlandı

Bir sağlık sigortası programı olan Vitality ve RAND Europe Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanan 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bireylerden günlük alışkanlıkları, mevcut sağlık durumları ve ilaçları hakkında bir dizi soruyu yanıtlamalarını istedikten sonra kişiye özel bir analiz çıkarttığı öne sürüldü.

Risk değerlendirme aracının aldığı verilere göre; bireylere ne kadar yaşayacakları da dahil olmak üzere bir dizi tahminde bulunduğu iddia edildi.

Ayrıca, kişilerin yaşam tarzlarına ve sağlık geçmişlerine dayanarak kaç yaşına kadar sağlıklı kalabileceklerini ve yakalanma ihtimalleri en olası üç hastalığı da tamin ettiği ortaya atılan bir başka iddia.

Hürriyet’in aktardığına göre, sağlık sigortacılarının kullanması beklenen hesaplayıcı, hastalıkları önlemek ve yaşam beklentisini artırmak için alınabilecek en iyi önlemleri de kişisel olarak öneriyor.

Kendilerini "sağlık uzmanı" diye tanıtan sözde algoritmanın sahipleri; ilk kez belirli adımların etkisini tahmin edebildiğini öne çekerek, sağlıklı bir hayat için günlük 20 dakikalık bir koşunun yeterli olduğunu ifade etti.

"Ekstra 10 yıllık yaşam" iddiası

"Ölüm hesaplayıcı" diye pazarlanan algoritmanın, diyet ve egzersizin fazladan on yıllık sağlıklı bir yaşam getirebileceğini ve yaşam beklentisini sekiz yıla kadar artırdığı öne sürüldü.

İnsanların ne zaman öleceğini ancak Allah (c.c.) bilirken, 'Ölüm Hesaplayıcı' adı altında piyasaya sürülmeye hazırlanan uygulama sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.