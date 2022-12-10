Bir bu eksikti! Avrupa’da yeni bir savaşın başlaması an meselesi! İki ülke arasında gerilim had safhada

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle oldukça zor zamanların yaşandığı Avrupa'da yeni bir savaşın korkusu baş gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda Sırbistan ve Kosova arasında tırmanan gerilimin ardından gelen açıklamalarda, silahlı çatışmaların her an başlayabileceği uyarısında bulunuldu.

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlik, perşembe gecesi Kosova polisine bağlı 200 ila 300 civarında polisin, güvenlik amacıyla Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça'ya girmesiyle tırmandı. Sırbistan, söz konusu hamleyi "işgal" olarak nitelendirirken, cuma sabahı Kosova'nın İzveçan kasabasına bağlı Serbovc köyünde, emniyet güçlerine düzenlenen saldırıda bir polis yaralandı.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, polislerin, silahlı kişiler tarafından uzun namlulu silahla saldırıya uğradığı belirtildi. Bu gelişmeler iki ülke arasındaki gerginliği daha da artırdı.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kosova Polisinin ülkenin kuzeyindeki mevcudiyetini artırması üzerine ülkesinin güvenlik güçlerini Kosova'ya göndermeye "niyetleri ve hakları" olduğunu söyledi. Brnabic, başkent Belgrad'da katıldığı bir etkinlikte, dün akşam Kosova'nın kuzeyinde, Sırpların yoğun yaşadığı bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

"Teslim olmak yok"

Kosova'nın Brüksel Anlaşması'na aykırı davrandığını savunan Brnabic, "Başbakan Albin Kurti'nin kararları yüzünden silahlı çatışmanın eşiğine getirildik. Kurti, her günü riske atmakta ve durumu istikrarsızlığa sürüklemektedir." dedi.