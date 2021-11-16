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Dünya Bir bitmediler! Skandal çağrı: Başörtüsü yasaklansın
Dünya

Bir bitmediler! Skandal çağrı: Başörtüsü yasaklansın

İslam karşıtı politikalarla gündemden düşmeyen Fransa'da merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) milletvekili ve cumhurbaşkanı aday adayı Eric Ciotti, Arap-Müslüman ağırlıklı göçü, ülkesindeki Yahudi-Hristiyan medeniyeti için tehdit olarak gördüğünü belirtti. Ciotti, başörtüsünün yasaklanması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 07:17:00 -
Bir bitmediler! Skandal çağrı: Başörtüsü yasaklansın

Göç ile başörtüsünü ilişkilendiren sağcı milletvekili, başörtüsünü "siyasal İslam’ın" bir "simgesi" ve "bayrağı" olarak tanımladı. Eric Ciotti ayrıca, başörtüsünü reşit olmayanlar, kamu hizmetleri kullanıcıları ve okul gezilerindeki refakatçi anneler için yasaklamak istediğini aktardı.

Fransız BFM TV kanalında yayımlanan programa, Cumhuriyetçiler Partisinden, aralarında Eric Ciotti’nin de bulunduğu 5 cumhurbaşkanı aday adayı katıldı.

Ciotti, göç meselesinin bugün Fransızların en önemli endişesi haline geldiğini savunarak, “Vatandaşlarımız kendilerine basit bir soru soruyor, varisi olduğumuz, Aydınlanma Fransa’sı, Yahudi-Hristiyan medeniyeti Fransa’sı yarın her zaman kendine sadık kalabilecek mi?” ifadelerini kullandı.

Yarın Fransa'nın Fransa olarak kalmasını istiyorum.” diyen Ciotti, Fransa’nın farklı bir kültürden oluşan ve ağırlıklı olarak Arap-Müslüman kökenli kitlesel göç aldığını, bunun ülke tarihinin temellerini sorgulattığını iddia etti.

Ciotti, Napolyon döneminde Fransa vatandaşı olabilme hakkının "kan" ile elde edildiğini vurgulayarak, “Fransızlık soydan gelmeli.” dedi. Bugün 5 yıl ülkede yaşayanların vatandaşlığa başvurma hakkına sahip olduğunu hatırlatan LR milletvekili, bunun en az 10 yıl olması gerektiğini savundu.

Göç ile başörtüsünü ilişkilendiren sağcı milletvekili, başörtüsünü "siyasal İslam’ın" bir "simgesi" ve "bayrağı" olarak tanımladı. Ciotti ayrıca, başörtüsünü reşit olmayanlar, kamu hizmetleri kullanıcıları ve okul gezilerindeki refakatçi anneler için yasaklamak istediğini aktardı.

LR milletvekili Ciotti, göçme hakkını durdurmayı istediğini dile getirerek, Fransa'nın kimi topraklarına kabul edeceğini kendisinin belirlemesi gerektiğini söyledi. Fransa’da merkez sağdaki LR partisi, Nisan 2022’de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak adayını, sadece parti üyelerinin oy kullanabileceği aralık ayında düzenlenmesi beklenen bir kongrede belirleyecek.

LR Partisinin, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin ve Valerie Pecresse’ten oluşan 5 cumhurbaşkanı aday adayı bulunuyor. Sağın ve aşırı sağın yükselişte olduğu ülkede, bu kesimin oyunu alabilmek isteyen adayların söylemlerinin radikal ve ırkçı zemine kayması dikkat çekiyor.

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