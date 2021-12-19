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Yerel Bir binada yangın çıktı, çatıya çıkan şahıs korkuttu! "Binadan 4 çocuk indirdim"
Yerel

Bir binada yangın çıktı, çatıya çıkan şahıs korkuttu! "Binadan 4 çocuk indirdim"

İstanbul Avcılar'da, bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, çevredeki iki binanın çatısına da sıçrarken, çatıda bulunan bir kişinin alevlere yaklaşması üzerine vatandaşlar panik yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 23:21:00 -
Bir binada yangın çıktı, çatıya çıkan şahıs korkuttu! "Binadan 4 çocuk indirdim"

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Emir Sokak'ta bulunan iki katlı bir binanın çatısında, saat 20.30 sıralarında yangın çıktı.

Sobadan kaynaklandığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki iki binanın çatısına sıçradı. Yangını gören vatandaşların yardımı ile binada oturanlar, kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu, 3 binanın çatısında devam eden yangın söndürüldü. Yangında, can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Çatıya çıkarak alevlere yaklaştı

Binanın çatısında çıkan yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Görüntülerde çatıların alevli şekilde yandığı görülürken, yangının başladığı binanın bitişiğindeki başka bir binanın çatısına çıkan bir kişinin alevlere çok yaklaştığı görüldü. Daha sonra o kişi, vatandaşların tepkisi üzerine aşağıya indi.

"Binadan 4 çocuk indirdim"

Yangın çıktığı sırada binadaki çocukları dışarıya çıkaran Ferhat Sezginoğlu, "Pencereyi açtığımda, karşıdaki bina yanıyordu. Yanan binaya girerek, ikişer ikişer 4 tane çocuk indirdim. 3'ncü kez giremedim, dumandan etkilendim. Bir de kadın vardı. Kendisi aşağıya indi. İtfaiye de 10 dakika içinde geldi, müdahale etti" dedi.

 

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