  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa'nın en yüksek yapısı İstanbul'da açılıyor!
Bombalı eylem böyle önlendi! Diyarbakır'da hareketli anlar
FETÖ'ye sınav operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Ermenistan ordusundan Azerbaycan askerlerine saldırı!
Gündem Bir betonlaşma örneği daha! Ekrem'in hedefinde bu kez Kur'an kursu vardı
Gündem

Bir betonlaşma örneği daha! Ekrem'in hedefinde bu kez Kur'an kursu vardı

İstanbul Pendik'te yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren bir Kur'an kursuna ait bahçeyi kreş yapılacağı gerekçesiyle yıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, mahallelinin tepkisiyle karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 11:06:00 -
Bir betonlaşma örneği daha! Ekrem'in hedefinde bu kez Kur'an kursu vardı

İki gün önce İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Yeşilpınar'da 50 yıllık parkı, KİPTAŞ aracılığı ile site yapımı için kullanma kararı veren CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şimdi de 50 yıldır kuran kursu bahçesi olarak kullanılan alana kreş yapma kararı aldı. 

İBB zabıta ekipleri, Pendik ilçesinde yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren bir Kur'an kursunun yıkımı için harekete geçti. Yanlarında getirdikleri eskavatör araçlar ile bölgeye gelen ekipler, kreş yapılacağı gerekçesiyle yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Mahalleli ayağa kalktı

Yıkım çalışmaları esnasında bahçe içerinde bulunan ağaçlar da zarar görürken, duvar içerisinden geçen su borusu da yıkım esnasında patladı. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar yıkılan alanın sadece Kur'an kursu bahçesi olmadığını, Cuma namazları için cemaatin bir araya geldiği ve çocukların zaman geçirdiği alan olduğunu belirterek yıkıma tepki gösterdi.

"Bertaraf edildi"

Yıkım sonrası konuşan Gülhan Güllü, “Burada bulunan talebe yurdu 50 yıldır öğrencilere yardım eden bir kurumdur. Dün akşam saatlerinden bu yana İBB yetkilileri ile konu hakkında iletişim sağlamak üzere çaba sarf ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir geri dönüş alamadık. Bugün de buraya gelerek bahçe içerisinde yer alan ağaçlardan banklara kadar yıkımı gerçekleştirdiler. Yıkım yaptıkları esnada su borusunu patlattılar. Telafi dahi etmeden gittiler. Su burada saatlerdir boşa akıyor. Burası bir yatılı Kuran kursu bir ticarethane değil. Yapılan çalışmayı anlamakta zorluk çekiyoruz. Şu an tamamiyle bu alan bertaraf edildi” diye konuştu.

İmamoğlu'na Eyüpsultan'da protesto!
İmamoğlu'na Eyüpsultan'da protesto!

Gündem

İmamoğlu'na Eyüpsultan'da protesto!

Validebağ’da kendilerini paralayanlar Yeşilpınar’da kafayı kuma gömdü
Validebağ’da kendilerini paralayanlar Yeşilpınar’da kafayı kuma gömdü

Siyaset

Validebağ’da kendilerini paralayanlar Yeşilpınar’da kafayı kuma gömdü

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

harun raşit öz

bu chp nin gerçek yüzünü milletimiz unuttu eğer bunlar Allah esirgesin başa gelsinler ne asker polis öğretmen tüm memurlar namaz kildirmazlar unuttukmu uğur Dündar gibi ataist gibi gazeteci müsveddesi din düşmanları cumanamazi kılan asker polisi ihbar edip görevleri ne sonvermedilermi kardeşlerim bunlar kıyamete kadarda devam edecek hak batıl bunların zihniyeti karakteri değişmez bunlar münafık tir
  • Yanıtla

Semerci

Ekrem sen kendine göre en doğrusu yapıyorsun yapmaya devam et. İstanbollu bu yetkiyi sana verdi. İstanbollu sizilasin dursun hiç birini takma, kendi düşen ağlamaz,istanbollu sana oy verirken ölçüp tartaydi. Tartı yanlış çıktıysa Ekremin suçu değil ! İstanbollu bilmiyorumu CHP'nin tartısı her zaman bozuk bunu akılı insanlar biliyor. Onun için hayatta CHP'nin hilelerine, yalanlarına, sahtekarligina oy vermez. İstanbollu denize düştü. Sarıl yılana. Nurettin Sözeni erken unuttunuz. Şimdide hiç ağlamayın....
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Yürek sızlatan görüntü! Galata Kulesi aynı anda intihar ve evlilik teklifine şahit oldu!
Yaşam

Yürek sızlatan görüntü! Galata Kulesi aynı anda intihar ve evlilik teklifine şahit oldu!

Beyoğlu'nda Galata Kulesi, aynı anda yaşanan evlilik teklifi ve intihar olayına şahit oldu. Bir yanda 20 yaşındaki genç kız intihar ederek h..
Suriye'de resmi seçim sonuçları açıklandı! Nerede yaşıyor bu 14 milyon?
Dünya

Suriye'de resmi seçim sonuçları açıklandı! Nerede yaşıyor bu 14 milyon?

Suriye halkının neredeyse yüzde 50'si başka ülkelerde mülteci konumunda bulunurken, mevcut Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 14 milyon vat..
AK Parti'nin teklifi komisyonda kabul edildi
Gündem

AK Parti'nin teklifi komisyonda kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay