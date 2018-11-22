Bir belediye başkan adayı da Parlamento muhabirlerinden...

Yeni Akit TBMM

Meslek hayatını Anadolu Ajansı Parlamento Haberleri Editörlüğünde sürdüren Atakan Çelik, AK Parti’den Serdivan Belediye Başkan aday adayı oldu. Uzun yıllar Anadolu Ajansı’nın farklı birimlerinde görev yapan Çelik, bir dönem Sakarya Bölge Müdürlüğü görevinde bulunmuştu. Anadolu Ajansının çok dilli yayın politikaları çerçevesinde Balkanlar Bölge Müdürlüğünün bulunduğu Saraybosna’da görev yapan Çelik, burada Boşnakça ve Arnavutça yayın sürecinin kurulmasında görev yaptı. Atakan Çelik, 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında Sakarya Valiliğinde de Basın Müşaviri olarak çalışmıştı.