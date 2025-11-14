Bir beldenin yüzde 70'i gasbedildi!

Siyonist rejim, Beytullahim'in batısındaki Artaş beldesinde yeni bir yerleşim yolu kazmaya başladı. Proje, güneydeki yerleşimleri birbirine bağlayarak 5 binden fazla dönüm Filistin toprağının gasbedilmesini hedefliyor.

Siyonist rejim, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytullahim kenti yakınlarındaki Artaş beldesinde yeni bir yerleşim yolu inşa etmeye başladı. Filistinli yetkililere göre, bu proje Artaş'ın toplam arazisinin yaklaşık yüzde 70'ini, yani 5 binden fazla dönümü gasp edecek.

Yerel kaynaklar, işgal rejiminin Artaş'ın güneybatısında ağır iş makineleriyle yol açma çalışmalarını hızlandırdığını bildiriyor. Bu yol, Aferat (Efrat) ve Tekua (Tekoa) yerleşimlerini birbirine bağlayacak ve 60 numaralı bypass yoluyla güneydeki tüm yerleşimleri tek bir ağda birleştirecek.

Artaş Köy Konseyi Başkanı Lutfi Es'ad, işgal yönetiminin iki hafta önce köy meclisine yeni güzergâhın planını bildirdiğini, ancak itiraz süresi olarak yalnızca yedi gün tanıdığını söyledi. Üstelik bu süre Yahudi bayramlarına denk getirilerek, Filistinlilerin itiraz hakkı fiilen engellendi.

Es'ad, "İşgalciler herhangi bir yargı kararını beklemeden yolu kazmaya başladı. Bu durum projenin zaten önceden kararlaştırıldığını gösteriyor." dedi. Projenin, Artaş'ın C kategorisinde kalan arazilerini tamamen ele geçirme anlamına geldiğini, bölgede Cebel Ebu Zeyd gibi stratejik alanlara fiili erişim yasağı getirildiğini belirtti.

İşgalciler, Artaş'taki toprak gaspını "devlet arazisi" veya "gaiplerin mülkü" iddialarıyla meşrulaştırmaya çalışıyor. Bölge sakinlerine, 19 Kasım'a kadar işgal yönetimine başvurmaları için kısa süreli bildirimler gönderildi. Bu tebligatlar arasında yıkım, tahliye ve "1993 öncesine dönük yeniden inşa" emirleri de bulunuyor.

Filistinli yetkili, bazı evlerin 1983 yılında kurulan Aferat yerleşiminden önce inşa edildiğini hatırlatarak, bu kararların tamamen keyfi olduğunu vurguladı.

Es'ad ayrıca, "Gazze'ye yönelik saldırılardan önce bölgemizde arazi tespit çalışmaları yürütüyorduk. Ancak işgal rejimi savaşın ardından hiçbir Filistin belgesini tanımamaya başladı." ifadelerini kullandı.

Yerel halk, iç Filistin'den gelen insan hakları örgütleri ve avukatlarla birlikte projeyi durdurmak için girişimlerde bulunuyor. Ancak Es'ad, "Artık sahada fiilî ilhak uygulanıyor; yasalar devre dışı bırakılmış durumda." diyerek sürecin tehlikesine dikkat çekti.

Artaş'ın hedef alınan bölgesi, üç su kaynağı, tarihi yapılar ve doğal alanlarıyla Beytullahim'in en önemli bölgeleri arasında yer alıyor. İşgalin ilerlemesiyle, bölge hem çevresel hem de tarihî açıdan büyük bir tehdit altında.

Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana, Artaş çevresindeki tepelerde "Tepelerin Gençleri" adlı yerleşimci çetelerinin yeni yasa dışı karakollar kurduğu bildiriliyor. Bu gelişmeler, Beytullahim çevresinde yürütülen ilhak planının hızla tamamlanmak üzere olduğunu gösteriyor.

