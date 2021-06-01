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Yaşam

Bir beğeni uğruna ölümü göze aldı!

İstanbul'da bir genç sosyal medyadan paylaşmak için kendi hayatını ve başkalarının hayatını tehlikeye atarak 5 durak boyunca metrobüsün üzerinde yolculuk yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yunus Emre Özen isimli kişi kısa sürede yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 11:38:00 -
Bir beğeni uğruna ölümü göze aldı!

İstanbul'da yaptığı tehlikeli hareketleri kayda alarak o anları 'Sinyor_Taklacı' adıyla sosyal medyada paylaşan bir genç, arkadaşının yardımıyla akılalmaz bir yolculuğa imza atmış ve Merter'de metrobüs üzerine binerek 5 durak boyunca tehlikeli bir şekilde yolculuk yapmıştı.

Bin lira ceza kesildi

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri yaptığı tehlikeli yolculukla hem kendi hayatını hem de metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye sokan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ismi belirlenen Yunus Emre Özen isimli şahıs ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri yapılan Yunus Emre Özen'e 998 TL idari para cezası uygulandı.

"Takipçilerim istedi ben de yaptım"

Emniyet çıkışında yaptığı tehlikeli yolculuğu anlatan Yunus Emre Özen, "Arkadaşım bana metrobüsün yaklaştığını söyledi, bende durduğu zaman atladım. O da metrobüse bindi. Ben yukardayım, Enes içerde şoföre ve yolculara bakıyor ve bana içeriden bilgi veriyor. Rüzgar aşırı derecede fazla olduğu için arkadaşımın aşağıda benden haberi yoktu. Neyse ki bir sıkıntı olmadı, Merter'de bindik, Edirnekapı'da indik. Adrenali doruklarda yaşadım, heyecanı, aksiyonu gerçekten mükemmeldi. Bunu kesinlikle kimsenin yapmasını tavsiye etmiyorum. Bu vukuat illegal bir şey. Ben işim gereği ekstrem sporlara ilgim olduğu için, insanlar beni sinyor taklacı olarak bildikleri için, takipçilerim istedi bende yaptım. Gerçekten çok heyecanlıydı" diye konuştu.

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Yorumlar

bu gulus ruh sagligi yerinde mi degil.mi fikir veriyor

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Vahap Kalyoncu

Bu A sosyal medya denen çukur gençlerimizi yutmadan bir çare...
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