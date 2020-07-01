Bir ‘Baro’ncu nasıl saçmalar? İşte son örneği! 'Teklif Metin Feyzioğlu'nun hatrına Meclis'e geldi'
Sözcü paçavrasında kalem oynatan Emin Çölaşan, Türk toplumunun manevi değerlerini rencide eden skandal açıklamalarıyla sürekli gündemden düşmeyen baroları, demokratik bir yapıya kavuşturacak olan çoklu baro uygulamasıyla ilgili yazdığı yazıda adeta saçmaladı.
Kendi işleri dışında her işe burnunu sokan baroların saltanatını sona erdirecek olan çoklu baro teklifi dün Meclis'e gönderildi. Sözcü yazarı Emin Çölaşan ise bu hamle sonrası çılgına dönerek bugünkü yazısında adeta saçmaladı. Çölaşan yazısında, baroları demokratikleştirmek için yapılan değişikliğin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kurtarmak için yapıldığını söyledi. Saçmalamanın son örneğinde Çölaşan, "Şimdi inkar etmeye kalkışsa bile son yasa teklifi onun hatırına Meclis'e getirildi." ifadelerini kullandı.
İşte Çölaşan'ın yazısının ilgili bölümü;
Metin akıllı bir hukukçu…
Bu gerçekleri gördü, düşündü ve kendisini kurtarması mümkün olacak
yegane kararı verdi.
Rotasını değiştirip iktidara yakın olmak!
Yani artık eski Metin olmamak!
★★★
AKP iktidarı baroların yapısını değiştirecek yasayı işte bu nedenle, onu
kurtarmak için gündeme getirdi.
Özellikle Metin'e karşı olan ve sayıca genel kurulda büyük ağırlığı olan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın gibi büyük illerin baroları bu yasa çıktığı takdirde bölünecek, parçalanacak ve böylece Metin'in payına da bazı oylar düşecek.
Özellikle belirteyim, Türkiye'de mevcut 80 baronun pek çoğu, Metin'e karşı.
Metin bu durumun elbette farkında…
Her ne kadar inkâr etse bile işte bu yüzden özellikle kendisine karşı olan
büyük baroların parçalanmasını ve kendisinin bu yolla kurtarılmasını iktidardan bekliyor.
Şimdi inkar etmeye kalkışsa bile son yasa teklifi onun hatırına Meclis'e getirildi.
“Maksat Metin'i kurtarmak!”