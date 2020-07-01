Bir ‘Baro’ncu nasıl saçmalar? İşte son örneği! 'Teklif Metin Feyzioğlu'nun hatrına Meclis'e geldi'

Kendi işleri dışında her işe burnunu sokan baroların saltanatını sona erdirecek olan çoklu baro teklifi dün Meclis'e gönderildi. Sözcü yazarı Emin Çölaşan ise bu hamle sonrası çılgına dönerek bugünkü yazısında adeta saçmaladı. Çölaşan yazısında, baroları demokratikleştirmek için yapılan değişikliğin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kurtarmak için yapıldığını söyledi. Saçmalamanın son örneğinde Çölaşan, "Şimdi inkar etmeye kalkışsa bile son yasa teklifi onun hatırına Meclis'e getirildi." ifadelerini kullandı.

İşte Çölaşan'ın yazısının ilgili bölümü;



Metin akıllı bir hukukçu…

Bu gerçekleri gördü, düşündü ve kendisini kurtarması mümkün olacak

yegane kararı verdi.

Rotasını değiştirip iktidara yakın olmak!

Yani artık eski Metin olmamak!

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AKP iktidarı baroların yapısını değiştirecek yasayı işte bu nedenle, onu

kurtarmak için gündeme getirdi.

Özellikle Metin'e karşı olan ve sayıca genel kurulda büyük ağırlığı olan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın gibi büyük illerin baroları bu yasa çıktığı takdirde bölünecek, parçalanacak ve böylece Metin'in payına da bazı oylar düşecek.

Özellikle belirteyim, Türkiye'de mevcut 80 baronun pek çoğu, Metin'e karşı.

Metin bu durumun elbette farkında…

Her ne kadar inkâr etse bile işte bu yüzden özellikle kendisine karşı olan

büyük baroların parçalanmasını ve kendisinin bu yolla kurtarılmasını iktidardan bekliyor.

Şimdi inkar etmeye kalkışsa bile son yasa teklifi onun hatırına Meclis'e getirildi.

“Maksat Metin'i kurtarmak!”