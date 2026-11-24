Alsancak semtindeki bir optik mağazasında dün saat 12.00 sıralarında mağazaya müşteri gibi gelen bir kişi, iş yerindeki ürünlere baktıktan sonra yaklaşık 25-30 bin lira değerindeki iki güneş gözlüğünü alarak mağazadan ayrıldı. İş yeri sahibi Ecem Apaydın, kadının mağazaya geldiğinde herhangi bir şüpheli davranış sergilemediğini belirterek, "Gayet normal bir müşteri gibi geldi. Markalı ürünlerimizi gösterdim, nasıl bir model aradığını sordum. Ancak güneş gözlüğünü hiç çıkarmadı. İç mekânda da kullanılabilen açık camlı bir gözlük taktığı için bundan şüphelenmedim. Mağazanın tasarımı ve sehpa hakkında da sohbet ettik. Kılık kıyafeti oldukça düzgündü" diye konuştu.

Kadının bir süre sonra kendisinden bir bardak su istediğini anlatan Apaydın, o sırada eşinin evden güvenlik kameralarını canlı olarak izlediğini söyledi. Eşinin kadının el kol hareketlerinden şüphelenerek görüntüleri kontrol ettiğini ve gözlükleri aldığı anı fark ettiğini belirten Apaydın, "Eşim beni defalarca aradı ancak mağazada müşteri olduğu için telefonu açmadım. Kadına suyunu verdim, o da içti. Yaklaşık üç kez aramasını meşgule attım. Kadın tam kapıdan çıkarken telefonu açtım. Eşim telaşla, ‘Tut, tut. Hırsız, gözlük çaldı' diye bağırmaya başladı" dedi.

Eşinin uyarısıyla kadının arkasından koştuğunu ancak şüphelinin köşeyi döndüğünü ifade eden Apaydın, daha fazla ilerleyemediğini belirtti. İçeride başka bir kişinin bulunabileceğini ve eşinin görüntüleri yanlış yorumlamış olma ihtimalini düşündüğünü anlatan Apaydın, ayrıca haklıyken haksız duruma düşmekten çekindiğini söyledi. Apaydın, "Bir insana böyle bir ithamda bulunmak doğru gelmedi. Kadın farklı bir iddiada bulunabilirdi. Bu nedenle dükkâna dönerek polisi aradım ve şikâyetçi olduk" ifadelerini kullandı.

Polisin kendilerine şüphelinin daha önce de benzer olaylara karıştığını ve yüz tanıma sistemi üzerinden tespit edildiğini söylediğini aktaran Apaydın, şu ana kadar yakalanıp yakalanmadığı konusunda kendilerine bilgi verilmediğini kaydetti. Şüphelinin kimliğinin tespit edildiği ve polis ekiplerinin yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İki güneş gözlüğünün toplam değerinin yaklaşık 25-30 bin lira olduğunu belirten Apaydın, şüphelinin gözlükleri denemeden çantasına koymasına anlam veremediğini söyledi. Gözlüğe ihtiyacı olan birinin bunu kendilerine anlatması halinde yardımcı olabileceklerini, hatta gözlükleri hediye edebileceklerini ifade eden Apaydın, "Güneşe, toza karşı alerjisi vardır, gözlüğe ihtiyacı vardır. Böyle bir durum söz konusuysa gelip düzgünce anlatsa elimizden geleni yapardık. Ancak gözlükleri denemedi bile. Yüzüne uygun olup olmadığını görmeden aldı. Ben bunun tamamen bir hastalık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Gözlüklerin çizilmemesi için özel olarak muhafaza edildiğini, şüphelinin ise ürünleri doğrudan çantasına koyduğunu belirten Apaydın, bu nedenle gözlükleri yeniden rafa koyup başka bir müşteriye satamayacağını söyledi. İş yerinin sigortası bulunduğunu ve gerekli başvuruları yaptıklarını kaydeden Apaydın, asıl üzüntüsünün maddi zarardan kaynaklanmadığını dile getirdi. Apaydın, "İki gözlüğün maddi zararıyla hiçbir gözlükçü batmaz. Benim asıl üzerinde durduğum konu, gösterdiğim iyi niyetin ve ikram ettiğim bir bardak suyun karşılığının bu şekilde verilmiş olması. Dükkânına giren herkesin dikkatli olması ve başka esnafların aynı durumu yaşamaması için bu olayı anlatıyorum" dedi.